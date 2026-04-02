МОН планирует изменения в системе зарплат педагогов

Министерство образования и науки Украины намерено вывести заплаты педагогов из единой тарифной сетки. Сейчас система начисления зарплат является общей для очень разных категорий бюджетников.

Об этом сообщили в МОН Украины. Так прокомментировали изменения в механизме оплаты труда педагогов, которые нарабатывает ведомство, отмечает Osvita.ua.

Что изменится?

Чиновники МОН говорят, что любое повышение должностных окладов педагогов автоматически требует значительно больше денег для других профессий, потому что их зарплаты тоже формируют на основе единой тарифной сетки.

Также в ведомстве отмечают, что вывод педагогов из единой тарифной сетки позволит увеличить именно размер должностного оклада работника и установить его кратным минимальной зарплате.

Чиновники при этом ожидают, что это даст возможность сформировать отдельный, более гибкий механизм оплаты труда именно для педагогов и обеспечить повышение в пределах предусмотренных бюджетных возможностей.

Интересно! Законопроект о реформе оплаты труда педагогов до сих пор не внесли на рассмотрение Верховной Рады. Его должно было разработать МОН Украины до конца первого квартала. Об этом сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак.

Что известно об изменении структуры зарплат педагогов?