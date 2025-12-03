"Существенное повышение": насколько с 2026 года вырастут зарплаты учителей

Верховная Рада Украины 3 декабря согласовала проект Государственного бюджета на 2026 год. В нем заложили значительное повышение зарплат учителям.

Общий объем средств на эти цели – 64,6 миллиарда гривен. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Насколько повысят зарплаты педагогам?

Глава ведомства Оксен Лисовой отметил, что сначала предложения, поданные правительством к первому чтению проекта бюджета, предусматривали 53,8 миллиарда гривен.

Во время доработки документа ко второму чтению финансирование увеличили до 59,8 миллиарда гривен, а по результатам финальных консультаций парламент дополнительно поддержал выделение еще 4,8 миллиарда гривен,

– сообщил министр.

Согласно принятым бюджетным решениям:

с 1 января 2026 года зарплата педагогов вырастет на 30%;

с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.

Это станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени, говорят в МОН.

Отдельной статьей окончательной редакции бюджета предусмотрели дополнительные 4,8 миллиарда гривен. Их государство сможет направить на рост зарплат учителей в дальнейшем. Речь идет о формировании системной модели оплаты труда. Эти средства могут стать основой для следующего этапа повышения зарплат педагогам. Но для этого необходимо усовершенствовать структуру оплаты труда по одной из моделей, разработанных МОН.

В ближайшие месяцы Министерство образования и науки начнет коммуникацию с учителями, профсоюзами, органами местного самоуправления, образовательными управленцами и руководителями учебных заведений по внедрению новой модели оплаты труда.

Самое важное: работа над новой моделью станет продолжением принятого решения о повышении зарплат. Все педагогические работники гарантированно получат определенное законом увеличение в 2026 году,

– отмечают в МОН.

Какие изменения ожидают учителей с 2026 года?

Какие изменения ожидают учителей с 2026 года?