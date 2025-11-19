Увидел сумму – уволился: учителя откровенно рассказали, какую зарплату получают

Украинские учителя присоединились к новому вызову и откровенно рассказывают, какую зарплату де-факто получают. Челлендж вызывает у других в основном негативные эмоции.

Часто зарплаты педагогов в различных сферах образования – минимальные. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Всеосвіта".

Смотрите также "Можно сократить": сколько ставок школьных учителей до сих пор свободны

Какую зарплату получают учителя в Украине?

К вызову присоединился преподаватель государственного учебного заведения из Киева Евгений Ткаченко. На своей странице в фейсбуке он рассказал о собственном опыте и зарплате.

Педагог рассказал, что работает сверх ставки, имеет вторую категорию, ведет кураторство и отвечает за кабинет. За плечами – аспирантура, научные публикации, стажировки в Чехии, Австрии, Венгрии и Финляндии. Имеет победы в олимпиадах как собственные, так и своих учеников.

Зато в сентябре его зарплата составляла 9 775 гривен. Он не скрывает, что любит учительствование, но зарплаты не хватает даже на базовые потребности.

Проживание, питание – и я в минусе, не считая кофе с обедами. И я должен еще отвечать не только за работу, но и за жизнь людей, которые рядом, я человек, который хочет достойно обеспечивать себя и свою будущую семью. Как государство представляет развитие образования при такой реальности?

– спросил преподаватель.

И добавил, что украинский учитель отдает сердце и время, взамен получает равнодушие в ответ. Он даже задумывается над тем, чтобы перейти в IT или заниматься только репетиторством, а в своем учебном заведении остаться на 0,5 ставки.



Учитель рассказал о своей зарплате / скриншот сообщения Ткаченко

У нас самый лучший коллектив. Но, кажется, система делает все, чтобы профессиональные люди из нее ушли. И, как ни странно, за мои годы работы многие переходят в частные заведения или кардинально меняет работу, имея только диплом без опыта в этой сфере,

– говорит педагог.

Смотрите также "Это открытое уничтожение образования?": как учителя оценивают идею прекращения бессрочных договоров

Другой педагог – Даниил Осадец – выложил в фейсбуке детальные зарплатные квитанции. Его сентябрьская зарплата составила 11 067,40 гривны.

В комментариях к сообщению педагога его коллеги-педагоги написали, сколько получают они.



Учитель рассказал о своей зарплате / скриншот сообщения Осадца

Антирекорд пока установил учитель, который за месяц получил 4 868,79 гривны. Увидев сумму, которая поступила ему на счет, учитель уволился из школы.

Смотрите также Работу потеряют 70 тысяч учителей: Профсоюз предостерег от воплощения новой идеи нардепов

Какая зарплата у молодого учителя?

сергей Бабак также сообщил, что сегодня молодой учитель с нагрузкой 18 часов в неделю чистыми "на руки" получает ️8 162 гривны (6 162 гривны – оклад + 2 000 гривен – надбавка).️

После повышения должностного оклада с 1 января на 30% он будет получать 9 740 гривен (реальный рост на 19%).

А после второго этапа повышения с 1 сентября заработная плата молодых учителей составит 10 845 гривен.

То есть даже после двух повышений это лишь 33%, а не 50%.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.