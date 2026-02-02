Школам очень нужны новые специалисты: почему молодежь не хочет становиться учителями

Украинские школы сейчас остро нуждаются в новых специалистах. Однако молодежь все реже выбирает профессию учителя.

В ОО "Учись для Украины" обнародовали результаты исследования, в котором назвали причины того, почему молодые специалисты не спешат становиться учителями.

Почему молодежь не хочет быть учителями?

Студенты педагогических специальностей самым большим карьерным ориентиром называют стремление быть счастливыми (66%). Он опережает баланс между работой и личной жизнью (57%), высокий заработок и пользу для общества (по 46%).те, кто планирует работать учителями, реже ставят заработок на первое место – чаще вспоминают общественную пользу и роль примера.

Все же основной причиной, почему молодежь не хочет идти работать в школы, являются низкие зарплаты. 92% педагогов/-ов указали повышение оплаты труда как основное условие для улучшения производительности.

Что интересно, только 37% студентов/-ок педагогических специальностей рассматривают школу как место для долгосрочной карьеры.

При этом учителя с опытом работы до 5 лет остаются в профессии из-за интереса к работе с учениками.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграмм-канале сообщил, что в ближайшие недели педагоги во всех регионах страны будут получать обновленные начисления зарплаты.

Поддержку во время адаптации учителя/-ки чаще всего получали со стороны администрации школы (70% дали высокую оценку), наставников (69%) и коллег (66%).

Участники опроса отметили, что именно дружеская атмосфера, готовность опытных коллег помочь и взаимный обмен знаниями помогают справиться со стрессом в первые месяцы работы и компенсируют низкую зарплату или другие трудности. В то же время единичные случаи формального наставничества или конфликтного коллектива становились серьезным демотиватором и даже причиной увольнения на старте карьеры.

Как выросла зарплата учителя?