В МОН подробно разъяснили все нюансы повышения зарплат учителям

С 1 января 2026 года педагогам в Украине повысили зарплату. Должностные оклады растут, в частности, у учителей и преподавателей.

Однако в отдельных общинах возникают задержки или уменьшение надбавок. У Министерстве образования и науки подробно разъяснили проблемные моменты по повышению зарплат педагогов.

Что должны знать учителя?

Имели ли общины право уменьшить надбавку за престижность

Размер надбавки за престижность труда учителя определяет постановление правительства – от 5% до 30%. Зарплаты педагогов финансируют из государственного бюджета за счет образовательной субвенции. Эти деньги предусматривают повышение должностных окладов без сокращения надбавки за престижность.

Зато в громадах с неоптимизированной сетью учебных заведений государственных средств может не хватать. В таком случае они привлекают финансирование из местных бюджетов. Это иногда становится причиной уменьшения надбавок. В министерстве просят педагогов сообщать о таких случаях.

Почему учителя не получили зарплату вовремя

В соответствии с законодательством, сроки выплаты зарплаты определяют в коллективном договоре – но не позднее чем через 7 дней после завершения расчетного периода. Средства с учетом повышения громады получили в начале января. Все же их должны утвердить местные советы. Это и могло вызвать задержки.

Как рассчитывается оклад для "учителя-методиста"

За педагогическое звание "учитель-методист" предусмотрено повышение должностного оклада на 15%. Все повышения начисляют от базового оклада по Единой тарифной сетке. С 1 января 2026 года должностной оклад учителя высшей категории со званием "учитель-методист" возрастает в целом на 55%: 40% – как педагогическому работнику и 15% – за звание. Если базовый оклад по ЕТС составляет 8397 гривен, то повышенный оклад, от которого начисляют надбавки и доплаты, составит 13 015,35 гривны.

Что делать, если зарплату начислили без повышения

В МОН советуют сравнить расчетные листы за декабрь 2025 года и январь 2026 года. Если при сравнении окажется, что часть надбавок или доплат сократили, педагоги могут обратиться в министерство через Google-форму. Но сначала учителям советуют получить расчетный лист и объяснения у руководителя учреждения или бухгалтерии.

Как выросла зарплата учителя?