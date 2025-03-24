Воспитатели детсадов требуют немедленно повысить им зарплату до 15 тысяч

Воспитатели детсадов получают небольшую зарплату, поэтому требуют ее повышения. Они обратились в Кабмин с немедленным требованием: увеличить сумму их оплаты труда до 15 тысяч гривен.

При этом с пересмотром этой суммы в дальнейшем в зависимости от уровня инфляции. Соответствующую электронную петицию зарегистрировали на сайте правительства, отмечает 24 Канал.

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Воспитатели требуют от правительства повышения зарплаты

Автор петиции отмечает, что воспитатели получают мизерную зарплату. К примеру, воспитатель детсада 12-го тарифного разряда получает около 7 тысяч гривен в месяц. Зато ответственность за детей и их безопасность значительная. Поэтому квалифицированные педагоги массово увольняются, ведь не могут обеспечить базовые потребности за такую зарплату. Это является причиной нехватки кадров, перегрузки работников и снижения качества дошкольного образования.

Также в петиции указали на несправедливый разрыв в зарплатах воспитателей и школьных учителей, ведь в странах ЕС воспитатели получают такую же зарплату, что и учителя.

Поэтому подписанты просят принять решение о немедленном повышении зарплаты воспитателям для начала до 15 тысяч гривен. Также вспоминают о требовании увеличения финансирования дошкольного образования и пересмотр тарифной сетки, чтобы приравнять оплату труда воспитателей к уровню учителей школ, ввести механизм ежегодного индексирования зарплат в соответствии с ростом прожиточного минимума и уровня инфляции.

Также воспитатели требуют обеспечения социальных гарантий, включая обязательную доплату за выслугу лет, доплату за престижность труда не менее 30% от должностного оклада, обязательные ежегодные премии ко дню дошкольного работника в размере 100% от должностного оклада и материальную помощь на оздоровление.

Сейчас петиция собрала около 22 тысяч подписей из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрения и предоставления ответа.