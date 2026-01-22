Укр Рус
Есть и более 20 тысяч: где в Украине воспитатели получают высокие зарплаты
22 января, 10:39
Есть и более 20 тысяч: где в Украине воспитатели получают высокие зарплаты

Мария Волошин
Основні тези
  • С 2026 года должностные оклады воспитателей в детсадах вырастут минимум на 30%.
  • В некоторых общинах зарплаты воспитателей уже существенно выросли благодаря местным доплатам, надбавкам и премиям.

С 2026 года должностные оклады воспитателей в детсадах растут. Уровень их оплаты труда должны увеличить минимум на 30%.

Это предусматривает разработанное МОН постановление, которое приняло правительство. Детали рассказала во время встречи с журналистами заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова, информирует 24 Канал.

Как выросли зарплаты воспитателей в Украине?

Так, зарплаты воспитателям в сфере дошкольного образования начисляют и платят органы местного самоуправления, в подчинении которых есть детсады.

Чиновница рассказала, что еще в прошлом году многие общины увеличили уровень оплаты труда воспитателям благодаря местным доплатам, надбавкам, премиям. Коновалова также назвала общины-чемпионы, в которых больше всего выросли зарплаты воспитателей.

Это Львов, где 2026 год объявили годом дошкольного образования. Ситуация с зарплатами здесь была неплохая, а дошкольного еще и поставили в приоритет. Поэтому город Львов – это история успеха. Это Черкассы, маленькие общины на Киевщине и т.д, 
– рассказала заместитель министра.

И добавила, что Киев тоже выплачивает достаточно высокие, если сравнить с минимальным уровнем, зарплаты воспитателям.

Также Коновалова рассказала, сколько получают воспитатели в общинах, которые сделали повышение оплаты труда в дошкольном приоритете. К примеру, данные которые предоставили общины на Харьковщине:

  • Ольховатская сельская община – 21662 гривны;
  • Куриловская сельская община – 18327 гривен;
  • Дергачевская городская община – 17586 гривен.

Зарплата педагогов состоит из должностного оклада, доплат и надбавок. Громады сами приняли решение о повышении.

В каких регионах существенно выросли зарплаты педагогов дошкольного образования?

По словам заместителя Лисового, в целом больше всего общин, в которых существенно вырос уровень оплаты труда воспитателей, в:

  • Киевской области – 28;
  • Одесской области – 22;
  • Полтавской области – 22;
  • Днепропетровской – 18;
  • Николаевской – 16.

Здесь дошкольного – в приоритете, поэтому воспитатели имеют относительно высокие зарплаты, если сравнить с минимальными окладами, 
– уточнила чиновница.

Какова ситуация с зарплатами воспитателей?

  • 3 2025 года принятый Закон "О дошкольном образовании" предоставил общинам новые возможности. Прежде всего по оплате труда педагогов детсадов.

  • Введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

  • И добавил, что в отдельных территориальных общинах благодаря сочетанию максимальных надбавок и дополнительных стимулов зафиксировали выше среднего уровень заработной платы воспитателей.

  • Заместитель главы МОН Анастасия Коновалова сообщила, что после повышения в 2026 году, начинающий педагог будет получать не менее 10 тысяч гривен, если общины устанавливают надбавку за престижность в размере 20 – 30%.