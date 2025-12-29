Зарплаты воспитателей в детсадах вырастут: когда и насколько
- Зарплаты педагогов в детских садах Украины вырастут.
- Речь идет о повышении на 30% с 1 января 2026 года.
Зарплаты педагогов в детских садах в Украине вырастут. Речь идет о повышении должностных окладов на 30% с 1 января 2026 года.
Соответствующее постановление поддержал Кабмин. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой.
Насколько вырастут зарплаты в дошкольном учреждении?
Чиновница сообщила, что эта норма будет обязательно к выполнению, это не рекомендация. Средства будут выделять из местных бюджетов.
Чиновница рассказала: увеличена образовательная субвенция для учителей и других госбюджетных программ предоставит общинам дополнительные средства. Часть из них будет поступать как налог на доходы физических лиц и оставаться в местных бюджетах. Это даст возможность повысить должностные оклады педагогам, которые получают зарплаты из средств из местных бюджетов.
Повысят оклады на 30% всем педагогам учреждений государственной и коммунальной форм собственности, отмечает Osvita.ua. Это касается не только педагогов дошкольного, но и работников внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.
Как и кто начисляет зарплату в дошкольном учреждении?
- Принятый в этом году Закон "О дошкольном образовании" предоставил громадам новые возможности. Прежде всего по оплате труда педагогов детсадов.
- Теперь зарплаты воспитателям начисляет и платит местное самоуправление.
- В этом году введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- И добавил, что в отдельных территориальных громадах благодаря сочетанию максимальных надбавок и дополнительных стимулов зафиксировали выше среднего уровень заработной платы воспитателей.