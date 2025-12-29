Соответствующее постановление поддержал Кабмин. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой.

Насколько вырастут зарплаты в дошкольном учреждении?

Чиновница сообщила, что эта норма будет обязательно к выполнению, это не рекомендация. Средства будут выделять из местных бюджетов.

Чиновница рассказала: увеличена образовательная субвенция для учителей и других госбюджетных программ предоставит общинам дополнительные средства. Часть из них будет поступать как налог на доходы физических лиц и оставаться в местных бюджетах. Это даст возможность повысить должностные оклады педагогам, которые получают зарплаты из средств из местных бюджетов.

Повысят оклады на 30% всем педагогам учреждений государственной и коммунальной форм собственности, отмечает Osvita.ua. Это касается не только педагогов дошкольного, но и работников внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.

