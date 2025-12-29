Відповідну постанову підтримав Кабмін. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової.
Дивіться також Вчителям і викладачам збільшили зарплату: якою вона буде з січня 2026 року
Наскільки зростуть зарплати у дошкіллі?
Посадовиця повідомила, що ця норма буде обов'язково до виконання, це не рекомендацією. Кошти виділятимуть з місцевих бюджетів.
Посадовиця розповіла: збільшена освітня субвенція для вчителів та інших держбюджетних програм надасть громадам додаткові кошти. Частина з них надходитиме як податок на доходи фізичних осіб і залишатиметься в місцевих бюджетах. Це дасть можливість підвищити посадові оклади педагогам, які отримують зарплати з коштів із місцевих бюджетів.
Підвищать оклади на 30% всім педагогам закладів державної й комунальної форм власності, зазначає Osvita.ua. Це стосується не тільки педагогів дошкілля, а й працівників позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Як і хто нараховує зарплату у дошкіллі?
- Ухвалений цьогоріч Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Передусім щодо оплати праці педагогів дитсадків.
- Тепер зарплати вихователям нараховує та сплачує місцеве самоврядування.
- Цьогоріч запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
- І додав, що в окремих територіальних громадах завдяки поєднанню максимальних надбавок та додаткових стимулів зафіксували вищий за середній рівень заробітної плати вихователів.