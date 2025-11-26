Какую зарплату получают заместители министра образования и науки Украины
- Заместители министра образования и науки Украины получили в 2024 году в целом 11 579 779 гривен.
- Сколько они получили за 7 месяцев 2025 года – читайте в новости.
Учителя в Украине в соцсети присоединились к новому вызову о зарплатах педагогов. Они рассекречивают, сколько зарабатывают в школе.
24 Канал со ссылкой на "Всеобразование" расскажет при этом, какие зарплаты получали заместители министра образования и науки Украины в прошлом году и в этом году. Они в разы больше чем у педагогов.
Какие зарплаты получали заместители главы МОН в прошлом году?
За 2024 год заместители министра до уплаты налогов получили:
Первый заместитель министра Кудрявец Евгений Владимирович – 1 373 696 гривен.
Заместитель министра Витренко Андрей Александрович – 1 339 270 гривен.
Заместитель министра Сташкив Андрей Борисович – 1 273 077 гривен.
Заместитель министра Даниленко Светлана Васильевна (покинула команду в сентябре) – 901 782 гривны.
Заместитель министра по вопросам цифрового развития Завгородний Дмитрий Владимирович – 1 292 400 гривен.
Заместитель министра Винницкий Михаил Иван – 1 208 979 гривен.
Заместитель министра Смирнова Евгения Игоревна (покинула команду в декабре) – 1 004 820 гривен.
Заместитель министра Курбатов Денис Игоревич – 1 382 099 гривен.
Заместитель министра Кузьмичева Надежда Юрьевна (присоединилась к команде в сентябре) за 4 месяца работы – 401 144 гривны.
Общая сумма зарплаты команды министра за 2024 год составила 11 579 779 гривен.
Интересно! По информации Госстата, средняя зарплата по Украине в сентябре составила 26 623 гривны. Самый низкий (в среднем) уровень заработной платы – в образовании: 16 901 гривна.
Какую зарплату получили чиновники МОН в этом году?
В этом году заместители министра за 7 месяцев до уплаты налогов получили:
Первый заместитель министра Кудрявец Евгений Владимирович – 843 850 гривен.
Заместитель министра Витренко Андрей Александрович – 951 525 гривен.
Заместитель министра Сташкив Андрей Борисович – 883 389 гривен.
Заместитель министра по вопросам цифрового развития Завгородний Дмитрий Владимирович – 775 145 гривен.
Заместитель министра Винницкий Михаил Иван (покинул команду в августе) – 949 574 гривен.
Заместитель министра Курбатов Денис Игоревич – 927 820 гривен.
Заместитель министра Кузьмичева Надежда Юрьевна – 758 540 гривен.
Заместитель министра Коновалова Анастасия Андреевна (присоединилась в феврале) – 643 392 гривны.
Заместитель министра Трофименко Николай (присоединился в сентябре) – 62 382 гривны.
Общая сумма, которую выплатить заместителям главы МОН за 7 месяцев – 7 882 342 гривен.
Отметим, что действующий глава МОН Оксен Лисовой имел одну из крупнейших команд среди всех министров. По состоянию на апрель 2025 года у него было 30 советников, из которых 23 работали на общественных началах.
Что известно о повышении зарплаты учителям?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Повышение средней зарплаты педагогов должно происходить на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.
Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.
- При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.