Педагоги зарабатывают меньше всех в Украине: цифры от Госстата
- Средняя зарплата в Украине в сентябре 2025 года составляла 26 623 гривен.
- Зато в сфере образования – 16 901 гривну.
Педагоги в Украине ожидают повышения зарплат. И это неудивительно, ведь уровень заработных плат в этой сфере является самым низким в стране
Об этом указано в сообщении Государственной службы статистики по итогам обновленного анализа рынка труда в сентябре 2025 года. Об этом информирует 24 Канал.
Сколько зарабатывают педагоги?
По информации Госстата, средняя зарплата по Украине в сентябре составила 26 623 гривны (+2,7% относительно августа 2025 года).
Самую высокую зарплату зафиксировали в Киеве – 40 111 гривен, Луганской области – 32 952 гривны и Днепропетровской области – 27 416 гривен.
Самая низкая зарплата – в Черновицкой и Кировоградской областях: 18 841 гривна и 19 065 гривен соответственно.
Самый высокий уровень заработной платы – в сфере информации и телекоммуникаций: 64 330 гривен.
Самый низкий – в образовании: 16 901 гривна.
Задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2025 составляла 3,7 миллиарда гривен.
Сколько зарабатывают педагоги в Украине / инфографика Государственной службы статистики
Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.