Освітяни заробляють найменше з усіх в Україні: цифри від Держстату

Освітяни в Україні очікують на підвищення зарплат. І це не дивно, адже рівень заробітних плат у цій сфері є найнижчим у країні

Про це вказано у повідомленні Державної служби статистики за підсумками оновленого аналізу ринку праці у вересні 2025 року. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Заступник Лісового розповів, чи підвищать викладачам зарплату у 2026 році

Скільки заробляють освітяни?

За інформацією Держстату, середня зарплата по Україні у вересні становила 26 623 гривні (+2,7% щодо серпня 2025 року).

Найвищу зарплату зафіксували у Києві – 40 111 гривень, Луганській області – 32 952 гривні та Дніпропетровській області – 27 416 гривень.

Найнижча зарплата – у Чернівецькій та Кіровоградській областях: 18 841 гривня та 19 065 гривень відповідно.

Найвищий рівень заробітної плати – у сфері інформації та телекомунікацій: 64 330 гривень.

Найнижчий – в освіті: 16 901 гривня.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2025 становила 3,7 мільярда гривень.



Скільки заробляють освітяни в Україні / інфографіка Державної служби статистики

Дивіться також У школах бракує учителів: які зарплати зможуть повернути педагогів у професію

Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?