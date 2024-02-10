Преподавание предмета "Защита Украины" в школах изменят

Преподавание предмета "Защита Украины" в школах претерпит изменения. Его планируют преподавать в межшкольных ресурсных центрах, где смогут учиться ученики разных школ громады.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал детали. И напомнил, что в декабре 2023 года на обновление этого предмета выделили 1,74 миллиарда гривен.

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Преподавание предмета "Защита Украины" изменят

Сташкив уточнил, что деньги направят на новое техническое оснащение кабинетов, оборудование по домедицинской помощи и общевойсковым дисциплинам, закупку дронов, а также обучение учителей.

Чиновник рассказал, что МОН намерено преподавание этого предмета "перенести" в межшкольные центры, куда смогут приезжать ученики.

Возможен такой вариант, что у учащихся 10 – 11 классов в течение определенного периода накопилось 5 – 6 часов по "Защите Украины", тогда один день выделяется именно на этот предмет в межшкольном центре,

– рассказал заместитель Лисового.

И добавил, что сейчас разрабатывают учебные программы, которые будут подобны как для девушек, так и для парней и охватывать много одинаковых тем.

Мы даже останавливаем конкурс учебников по "Защите Украины", потому что хотим сделать новую программу и в соответствии с ней разрабатывать новый учебник,

– отметил чиновник.

По словам Сташкива, предмет должны преподавать мотивированные и высококвалифицированные педагоги. Поэтому на обучение учителей в этом году заложили 100 миллионов гривен. Требования к учителям, которые будут преподавать предмет, не будут менять.

МОН также планирует научить детей управлять дронами. Учителей сначала научат это делать. Для центров закупят не профессиональные FPV-дроны, а простые и дешевые модели.

На обновление кабинетов и обучение учителей охватит также училища и колледжи.