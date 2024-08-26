Киев единственный не присоединился к эксперименту по обновлению школьного предмета "Защита Украины"

22 мая Верховная Рада проголосовала за изменение школьного предмета "Защита Украины". Его распределят на шесть блоков и вместо еженедельных занятий раз в месяц посвятят дисциплине весь учебный день. В городах создадут специальные ячейки, для которых закупят учебное оборудование: для стрельб, занятий с дронами, тренировочные манекены для домедички. На это правительство выделило 1,5 миллиарда гривен субвенций. За эти деньги также будет происходить обучение педагогов, что будут преподавать предмет.

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Михайлова отметила, что департамент сознательно отказывается от новой программы в Киеве и подготовки учителей. Всюду, даже в Донецкой области, школы, которые создали ячейки, будут учить защите Украины по-новому, а в Киеве – нет, добавила она.

Обязательное обновление предмета должны завершить в 2027 году. Зато МОН и группа экспертов уже разработали учебную программу. С сентября 2024 года ее внедряют как всеукраинский педагогический эксперимент.

1 июля 2024 года министерство утвердило соответствующий приказ. И разослало его областным департаментам образования, а также киевскому. В рамках этого эксперимента области должны согласиться, написать в МОН письмо, что они хотят присоединиться. Бонусом за это есть деньги из субвенции, которую государство уже выделило. Эти деньги на счетах у областей еще с начала года, но без участия в эксперименте ими нельзя пользоваться,

– рассказала нардеп Инна Совсун, которая была одной из тех, кто работал над реформированием предмета.

По состоянию на 21 июля откликнулись департаменты всех областей – кроме Киева. Образовательный департамент города единственный не направил письмо в МОН. То есть Киев, по словам народной избранницы, просто отказался участвовать в эксперименте. И теперь формально у них деньги на счетах есть, но они не смогут использовать их и просто вернут в госбюджет.

Что говорят в Департаменте КГГА

На сайте департамента отреагировали на обвинения. Говорят, что не получали официального документа или приглашения к участию в эксперименте.

Министерство образования и науки Украины не пригласило Киев к Всеукраинскому педагогическому эксперименту по этому предмету,

– говорится в заметке.

Совсун отмечает, что приглашения не было, потому что не существует такой официальной процедуры.

Вышел приказ, его направили в департаменты, и они должны сами участвовать. МОН только неформально может связаться с ними и сказать, что ждет их привлечения. Киев единственный этого не сделал. Почему остальные регионы присоединились, а Киев – нет?

– отметила нардеп.

К слову, участие в таких проектах добровольное.

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Будут ли изучать "Защиту Украины" в школах Киева В образовательном департаменте Киева уверяют, что еще с конца прошлого года работают над обновлением программы предмета "Защита Украины". И сами же выделили средства, чтобы внедрить ее.

В столице выделили и распределили между районами субвенцию 143,1 миллиона гривен, где 41,2 миллиона гривен – из городского бюджета, что является максимальной суммой среди всех регионов страны. Дополнительно столица при подготовке к новому 2024/2025 учебному году выделила 23,7 миллиона гривен на оснащение кабинетов "Защита Украины" современным оборудованием,

– сообщили в департаменте.

Издание предполагает, соответствии с собранными и проанализированными данными политики и отдельных действий вышеупомянутого департамента, что киевские ученики будут учиться по отдельной программе.

Информацию о саботаже военной подготовки молодежи в Киеве в департаменте назвали манипулятивной.

Инна Совсун говорит, что еще осенью прошлого года она спрашивала киевских чиновников о военной подготовке, но напрасно.