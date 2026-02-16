Как изменилось преподавание "Защиты Украины" в школах: детали от МОН

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал об изменениях в преподавании "Защиты Украины" в школах. Говорит, что доволен изменениями почти на 70%.

Это столько, сколько детей охватили новым подходом. Об этом заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой".

Что изменилось в преподавании предмета?

Чиновник отметил, что видит, как развернулась инфраструктура – есть около тысячи ячеек.

Изменился подход, преподавание "Защиты Украины" начало осуществляться тренинговым методом. Не в классно-урочной модели, а в ячейках, когда школа, класс выезжает на целый день в центр, где им на различные модули соответствующие занятия по разному уровню активности,

– рассказал глава МОН.

9 новых модулей касаются практических навыков, добавил министр.

Это тактическая подготовка, стрелковая подготовка, это все, что касается инженерии, в том числе и управления пилотирования дронов и умение оперировать инженерными средствами другими. Это радиосвязь, это топография, это обязательно – домедицинская помощь, которая содержит элементы тактической медицины также,

– продолжил он.

Интересно! С 1 сентября 2025 года предмет "Защита Украины" в школах нашего государства преподают по-новому. На уроках больше практики и меньше теории.

По словам Лисового, задача "Защиты Украины" – не только в вопросе военных вызовов, а в вопросе вызовов вообще.

И наша задача – помочь молодежи без страха входить во взрослую жизнь, не только учитывая возможный военный вызов, а на различные вызовы жизни,

– резюмировал он.

Что известно о преподавании этого предмета?