Учеба Образование в Украине Как изменилось преподавание "Защиты Украины" в школах: детали от МОН
16 февраля, 21:16
3
Обновлено - 21:20, 16 февраля

Как изменилось преподавание "Защиты Украины" в школах: детали от МОН

Мария Волошин
Основні тези
  • Министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил, что преподавание "Защиты Украины" в школах изменилось на тренинговый метод с выездами в специализированные центры.
  • С 2024 года предмет "Защита Украины" был кардинально обновлен.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал об изменениях в преподавании "Защиты Украины" в школах. Говорит, что доволен изменениями почти на 70%.

Это столько, сколько детей охватили новым подходом. Об этом заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой".

Что изменилось в преподавании предмета?

Чиновник отметил, что видит, как развернулась инфраструктура – есть около тысячи ячеек.

Изменился подход, преподавание "Защиты Украины" начало осуществляться тренинговым методом. Не в классно-урочной модели, а в ячейках, когда школа, класс выезжает на целый день в центр, где им на различные модули соответствующие занятия по разному уровню активности, 
– рассказал глава МОН.

9 новых модулей касаются практических навыков, добавил министр.

Это тактическая подготовка, стрелковая подготовка, это все, что касается инженерии, в том числе и управления пилотирования дронов и умение оперировать инженерными средствами другими. Это радиосвязь, это топография, это обязательно – домедицинская помощь, которая содержит элементы тактической медицины также,
– продолжил он.

Интересно! С 1 сентября 2025 года предмет "Защита Украины" в школах нашего государства преподают по-новому. На уроках больше практики и меньше теории.

По словам Лисового, задача "Защиты Украины" – не только в вопросе военных вызовов, а в вопросе вызовов вообще.

И наша задача – помочь молодежи без страха входить во взрослую жизнь, не только учитывая возможный военный вызов, а на различные вызовы жизни, 
– резюмировал он.

Что известно о преподавании этого предмета?

  • В украинских школах продолжается трансформация предмета "Защита Украины".
  • В прошлом году Министерство образования и науки согласовало обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания.
  • В перечень вошли симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами, интерактивные лазерные стрелковые тренажеры, планшеты для обучения и современное мультимедийное оборудование.
  • Также предусмотрели манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи, турникеты и средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины, тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм.
  • В МОН напомнили, что предмет "Защита Украины" кардинально обновили в 2024 году.
  • Министерство образования и науки Украины также уже согласовало новые пособия для изучения "Защиты Украины" для учащихся 10 – 11 классов.