Это столько, сколько детей охватили новым подходом. Об этом заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой".
Что изменилось в преподавании предмета?
Чиновник отметил, что видит, как развернулась инфраструктура – есть около тысячи ячеек.
Изменился подход, преподавание "Защиты Украины" начало осуществляться тренинговым методом. Не в классно-урочной модели, а в ячейках, когда школа, класс выезжает на целый день в центр, где им на различные модули соответствующие занятия по разному уровню активности,
– рассказал глава МОН.
9 новых модулей касаются практических навыков, добавил министр.
Это тактическая подготовка, стрелковая подготовка, это все, что касается инженерии, в том числе и управления пилотирования дронов и умение оперировать инженерными средствами другими. Это радиосвязь, это топография, это обязательно – домедицинская помощь, которая содержит элементы тактической медицины также,
– продолжил он.
Интересно! С 1 сентября 2025 года предмет "Защита Украины" в школах нашего государства преподают по-новому. На уроках больше практики и меньше теории.
По словам Лисового, задача "Защиты Украины" – не только в вопросе военных вызовов, а в вопросе вызовов вообще.
И наша задача – помочь молодежи без страха входить во взрослую жизнь, не только учитывая возможный военный вызов, а на различные вызовы жизни,
– резюмировал он.
Что известно о преподавании этого предмета?
- В украинских школах продолжается трансформация предмета "Защита Украины".
- В прошлом году Министерство образования и науки согласовало обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания.
- В перечень вошли симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами, интерактивные лазерные стрелковые тренажеры, планшеты для обучения и современное мультимедийное оборудование.
- Также предусмотрели манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи, турникеты и средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины, тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм.
- В МОН напомнили, что предмет "Защита Украины" кардинально обновили в 2024 году.
- Министерство образования и науки Украины также уже согласовало новые пособия для изучения "Защиты Украины" для учащихся 10 – 11 классов.