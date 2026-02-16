Це стільки, скільки дітей охопили новим підходом. Про це заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".

Що змінилося у викладанні предмета?

Посадовець зазначив, що бачить, як розгорнулася інфраструктура – є близько тисячі осередків.

Змінився підхід, викладання "Захисту України" почало здійснюватися тренінговим методом. Не в класно-урочній моделі, а в осередках, коли школа, клас виїжджає на цілий день в осередок, де їм на різні модулі відповідні заняття за різним рівнем активності,
– розповів очільник МОН.

9 нових модулів стосуються практичних навичок, додав міністр.

Це тактична підготовка, стрілецька підготовка, це все, що стосується інженерії, зокрема й управління пілотування дронів і уміння оперувати інженерними засобами іншими. Це радіозв'язок, це топографія, це обов'язково – домедична допомога, яка містить елементи тактичної медицини також,
– продовжив він.

Цікаво! З 1 вересня 2025 року предмет "Захист України" у школах нашої держави викладають по-новому. На уроках більше практики та менше теорії.

За словами Лісового, завдання "Захисту України" – не лише в питанні воєнних викликів, а в питанні викликів взагалі.

І наше завдання – допомогти молоді без страху входити в доросле життя, не тільки з огляду на можливий воєнний виклик, а на різні виклики життя,
– резюмував він.

Що відомо про викладання цього предмета?

  • В українських школах триває трансформація предмета "Захист України".

  • Торік Міністерство освіти і науки погодило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання.

  • До переліку увійшли симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, планшети для навчання та сучасне мультимедійне обладнання.

  • Також передбачили манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.

  • У МОН нагадали, що предмет "Захист України" кардинально оновили у 2024 році.

  • Міністерство освіти і науки України також вже погодило нові посібники для вивчення "Захисту України" для учнів 10 – 11 класів.