Це стільки, скільки дітей охопили новим підходом. Про це заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".
Що змінилося у викладанні предмета?
Посадовець зазначив, що бачить, як розгорнулася інфраструктура – є близько тисячі осередків.
Змінився підхід, викладання "Захисту України" почало здійснюватися тренінговим методом. Не в класно-урочній моделі, а в осередках, коли школа, клас виїжджає на цілий день в осередок, де їм на різні модулі відповідні заняття за різним рівнем активності,
– розповів очільник МОН.
9 нових модулів стосуються практичних навичок, додав міністр.
Це тактична підготовка, стрілецька підготовка, це все, що стосується інженерії, зокрема й управління пілотування дронів і уміння оперувати інженерними засобами іншими. Це радіозв'язок, це топографія, це обов'язково – домедична допомога, яка містить елементи тактичної медицини також,
– продовжив він.
Цікаво! З 1 вересня 2025 року предмет "Захист України" у школах нашої держави викладають по-новому. На уроках більше практики та менше теорії.
За словами Лісового, завдання "Захисту України" – не лише в питанні воєнних викликів, а в питанні викликів взагалі.
І наше завдання – допомогти молоді без страху входити в доросле життя, не тільки з огляду на можливий воєнний виклик, а на різні виклики життя,
– резюмував він.
Що відомо про викладання цього предмета?
В українських школах триває трансформація предмета "Захист України".
Торік Міністерство освіти і науки погодило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання.
До переліку увійшли симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, планшети для навчання та сучасне мультимедійне обладнання.
Також передбачили манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.
У МОН нагадали, що предмет "Захист України" кардинально оновили у 2024 році.
Міністерство освіти і науки України також вже погодило нові посібники для вивчення "Захисту України" для учнів 10 – 11 класів.