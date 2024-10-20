Обновление предмета "Защита Украины": что будут изучать старшеклассники

Старшеклассники в Украине изучают предмет "Защита Украины" по обновленной программе. В МОН говорят, что это одно из весомых изменений в школах.

Важная часть предмета – навыки оказания первой медицинской помощи, реагирования в стрессовых, чрезвычайных ситуациях, умение управления беспилотными средствами. Детали в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

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Что изучают ученики на уроках "Защиты Украины"

Чиновница отметила: важно нивелирование этого распределения – вот это ребята учат, а девушек этому не учат.

Отмена гендерной составляющей является сквозной. Потому что функция защиты – комплексная, многоуровневая, и она касается каждого. И это реагирование на вызовы, которые мы себе не выбираем. Это об устойчивости, которая должна закладываться постепенно, через интересные инновационные подходы,

– говорит Кузьмичева.

И добавляет, что в Украине уже создали 887 ячейки, где должны учиться дети из нескольких учебных заведений.

Там будет оснащение. Это не просто плакаты, которые висят на стене. Это и "хардовая" технологическая составляющая, где можно практиковаться, тренироваться, в том числе в геймифицированном формате, который соответствует психологическим потребностям и особенностям нашей целевой аудитории подростков,

– уточнила заместитель Лисового.

МОН надеется, что новый подход к преподаванию предмета изменит философию роли и значения человека в стране.

Это об ответственности, о ценностных вещах, которые нативно закладываются в старшей школе. Это готовность защищать страну и знать ответ на вопрос "почему я", "почему мы". Чтобы это было чем-то естественным и таким же логичным, как и многие другие вещи, которые окружают нас в жизни,

– резюмировала чиновница.