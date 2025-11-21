"Затишье перед бурей": что означает известное выражение и откуда оно происходит

Известные выражения часто происходят от наблюдений за погодой. Хотя сегодня они обозначают другие вещи или обстоятельства.

Что означает известное выражение "затишье перед бурей", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Idioms.

Откуда происходит выражение?

Из известного высказывания "затишье перед бурей" нет авторства, оно присутствует у многих народов и во многих языках. А возникло от наблюдений за природой.

Еще мореплаватели древних времен заметили, что перед сильным ураганом море на некоторое время становится удивительно спокойным. Несмотря на ветер, который усиливается, поверхность воды остается ровной и гладкой, и на ней нет ни малейших движений. И такой короткий период покоя предшествует сильному шторму.

Это явление имеет физическое объяснение: перед бурей меняется давление и движение воздуха, что создает иллюзию тишины.

Что означает "затишье"?

Словари рассказывают, что слово используют для нескольких ситуаций; 1. прекращение ветра; безветрие. 2. временное прекращение шума. 3. прекращение на некоторое время каких-либо действий, ослабление развития, распространения чего-либо.

Подобные явления типичны и для гор, и для степных местностей – тишина, покой, безветренное время за которым налетает буря или гроза.

Поэтому этот короткий перерыв напоминал, что нужно немедленно искать укрытие или готовиться к непогоде.

Затишье предшествует шторму / Freepik

Что означает известное выражение?

Со временем выражение приобрело переносное значение. Фразеологизм используется для описания ситуации, когда после периода тишины и покоя ожидается что-то бурное, опасное или драматическое.

"Затишье перед бурей" (на английском – the calm before the storm) – означает период относительного спокойствия, который предшествует приближению значительных потрясений, событий или конфликтов.

Это выражение описывает обманчивое спокойствие, за которым следует неизбежный кризис или хаос, а также может означать время, чтобы подготовиться к предстоящим трудностям.

Выражение стало метафорой жизненных процессов: в литературе, политике, психологии оно означает скрытое напряжение, которое вот-вот взорвется. Его используют и для бытовых конфликтов. В Украине им часто комментируют военные события.

В художественных текстах выражение "затишье перед бурей" часто используется для создания драматического эффекта – показать, что спокойствие является обманчивым.

В классе было тихо, но все знали – это лишь затишье перед бурей, потому что сейчас учитель вызовет к доске.

Политическая сцена выглядит спокойной, и это затишье перед бурей.

Итак, "затишье перед бурей" – это образное выражение, сочетающее естественное наблюдение моряков с метафорой человеческих событий.

Оно напоминает нам: даже самый большой покой может быть лишь предвестником больших перемен.