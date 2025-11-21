Что означает известное выражение "затишье перед бурей", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Idioms.

Откуда происходит выражение?

Из известного высказывания "затишье перед бурей" нет авторства, оно присутствует у многих народов и во многих языках. А возникло от наблюдений за природой.

Еще мореплаватели древних времен заметили, что перед сильным ураганом море на некоторое время становится удивительно спокойным. Несмотря на ветер, который усиливается, поверхность воды остается ровной и гладкой, и на ней нет ни малейших движений. И такой короткий период покоя предшествует сильному шторму.

Это явление имеет физическое объяснение: перед бурей меняется давление и движение воздуха, что создает иллюзию тишины.

Что означает "затишье"?

Словари рассказывают, что слово используют для нескольких ситуаций; 1. прекращение ветра; безветрие. 2. временное прекращение шума. 3. прекращение на некоторое время каких-либо действий, ослабление развития, распространения чего-либо.

Подобные явления типичны и для гор, и для степных местностей – тишина, покой, безветренное время за которым налетает буря или гроза.

Поэтому этот короткий перерыв напоминал, что нужно немедленно искать укрытие или готовиться к непогоде.

Затишье предшествует шторму / Freepik

Что означает известное выражение?

Со временем выражение приобрело переносное значение. Фразеологизм используется для описания ситуации, когда после периода тишины и покоя ожидается что-то бурное, опасное или драматическое.

"Затишье перед бурей" (на английском – the calm before the storm) – означает период относительного спокойствия, который предшествует приближению значительных потрясений, событий или конфликтов.

Это выражение описывает обманчивое спокойствие, за которым следует неизбежный кризис или хаос, а также может означать время, чтобы подготовиться к предстоящим трудностям.

Выражение стало метафорой жизненных процессов: в литературе, политике, психологии оно означает скрытое напряжение, которое вот-вот взорвется. Его используют и для бытовых конфликтов. В Украине им часто комментируют военные события.

В художественных текстах выражение "затишье перед бурей" часто используется для создания драматического эффекта – показать, что спокойствие является обманчивым.

В классе было тихо, но все знали – это лишь затишье перед бурей, потому что сейчас учитель вызовет к доске.

Политическая сцена выглядит спокойной, и это затишье перед бурей.

Итак, "затишье перед бурей" – это образное выражение, сочетающее естественное наблюдение моряков с метафорой человеческих событий.

Оно напоминает нам: даже самый большой покой может быть лишь предвестником больших перемен.