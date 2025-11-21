Що означає відомий вислів "затишшя перед бурею", розповідає 24 Канал, посилаючись на The Idioms.

Дивіться також "Яблоку негде упасть" – росіянізм чи ні: як ще можна влучно сказати про натовп українською

Звідки походить вислів?

У відомого вислову "затишшя перед бурею" немає авторства, він присутній у багатьох народів та в багатьох мовах. А виник від спостережень за природою.

Ще мореплавці давніх часів помітили, що перед сильним ураганом море на деякий час стає напрочуд спокійним. Не зважаючи на вітер, який посилюється, поверхня води залишається рівною і гладкою, і на ній немає ні найменших порухів. Та такий короткий період спокою передує сильному шторму.

Це явище має фізичне пояснення: перед бурею змінюється тиск і рух повітря, що створює ілюзію тиші.

Що означає "затишшя"?

Словники розповідають, що слово використовують для кількох ситуацій; 1. припинення вітру; безвітря. 2. тимчасове припинення шуму. 3. припинення на деякий час яких-небудь дій, послаблення розвитку, поширення чогось.

Подібні явища типові і для гір, і для степових місцевостей – тиша, спокій, безвітряний час за яким налітає буря чи гроза.

Тому ця коротка перерва нагадувала, що потрібно негайно шукати укриття чи готуватися до негоди.

Затишшя передує шторму / Freepik

Що означає відомий вислів?

З часом вислів набув переносного значення. Фразеологізм використовується для опису ситуації, коли після періоду тиші та спокою очікується щось бурхливе, небезпечне чи драматичне.

"Затишшя перед бурею" (англійською – the calm before the storm) – означає період відносного спокою, який передує наближенню значних потрясінь, подій або конфліктів.

Цей вислів описує обманливий спокій, за яким слідує неминуча криза або хаос, а також може означати час, щоб підготуватися до майбутніх труднощів.

Вислів став метафорою життєвих процесів: у літературі, політиці, психології він означає приховану напругу, яка ось-ось вибухне. Його використовують і для побутових конфліктів. В Україні ним часто коментують військові події.

У художніх текстах вислів "затишшя перед бурею" часто використовується для створення драматичного ефекту – показати, що спокій є оманливим.

У класі було тихо, але всі знали – це лише затишшя перед бурею, бо зараз учитель викличе до дошки.

Політична сцена виглядає спокійною, та це затишшя перед бурею.

Отже, "затишшя перед бурею" – це образний вислів, що поєднує природне спостереження моряків із метафорою людських подій.

Він нагадує нам: навіть найбільший спокій може бути лише передвісником великих змін.