Чому вислів "першить у горлі" помилковий, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавця Рамі Аль Шаєра.

Дивіться також Не кажіть "кот наплакал": українська мова має з десяток крутих відповідників цій фразі

Що не так у вислові "першить у горлі"?

Ми настільки звикли до росіянізмів та суржику, що часто їх не помічаємо та не перевіряємо. Втім, сьогодні мовознавці та філологи вкотре звертають увагу, що не варто спотворювати своє мовлення та варто позбуватися суржику.

Соліст групи "Бульвар ЛУ" та популяризатор української мови звернув увагу на помилку у вислові "першить в горлі".

І помилковим є слово "першить", яке є калькою від російського "першит". І доказ – воно відсутнє у словниках української літературної мови. А поширення набуло через тривалий вплив мови сусідів.

Ви не знайдете слова "першить" чи "першіння". Але маємо слово – "пирхота". Саме так називають – подразнення, лоскіт у горлі, а також кашель від цього.

Після того, як кілька ночей поспіль завод працював, більшість селян скаржилися на важкий головний біль, нудоту, пирхоту в горлі. (з газети). Як сказати правильно "першить у горлі": дивіться відео

А ще українська мова традиційно описує дискомфорт у горлі через образні дієслова, які передають фізичне відчуття – дере, дряпає, крутить, пече.

Це відповідає її метафоричній природі: замість кальки використовується слово з конкретним сенсорним образом.

Тому, "першить у горлі" – помилка, в українців у горлі – пирхотить. Говоріть українською!

Одягайте шапку, вдягайтесь тепло та нехай вам не перхотить у горлі.