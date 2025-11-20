Про значення відомого вислову "яблоку негде упасть", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення проєкту "СловОпис" університету Грінченка.
"Яблоку негде упасть" – що означає вислів?
Всім знайома ранкова тиснява у громадському транспорті чи черга перед святами у крамниці ну і звісно – натовп на концертах, фестивалях чи ярмарках.
Для такої ситуації у багатьох мовах є влучний вислів. Українці знають варіант "яблоку негде упасть". Тобто вислів буквально означає – надзвичайну тісноту, скупчення людей чи речей у просторі, брак простору.
Уявіть собі кімнату, де так багато людей, що навіть яблуко, кинуте з руки, не знайде місця, щоб упасти на землю – воно неодмінно зачепить когось.
Цікаво, що фразеологізм хтось вважає російським, а хтось ні. Тому що для нього допустимий український дослівний переклад – "яблуку ніде впасти" чи "не було де і яблукові впасти" і його можна зустріти у словниках та українській літературі.
- А там [на базарі] люду – яблукові ніде упасти! (Анатолій Дімаров).
- Виходив на сцену, дивився в залу, а в ній не було де і яблуку впасти (Анатолій Хорунжий).
Що означає вислів: дивіться відео
Втім, в українській мові існує кілька образних висловів, які передають ту саму думку і деякі з них навіть відоміші і точніші:
- Ніде голці впасти чи голки нема де кинути;
- Маковому зерну ніде впасти;
- Тісно, як у вулику;
- Тісно, як оселедців у бочці;
- Тісно, як шпроти в банці;
- Ніде ступити чи ніде ногою стати;
- Натовп, як на ярмарку;
- Не проштовхнутися.
У випадку з голкою чи маковим зерням, вираз точніше передає ідею великої скупченості людей або предметів.
Українські відповідники часто апелюють до народних образів – голка, вулик, оселедці – речей, близьких до побуту та традицій. Це робить вислів не просто описом тісноти, а й частиною культурної картини світу.
- На ярмарку було стільки люду, що ніде голці впасти.
- У вагоні люду – як оселедців у бочці.
Таким чином, вислів "яблоку негде упасть" має природні й колоритні українські відповідники, які не лише передають значення, а й зберігають нашу мовну автентичність.
Який фразеологізм вам більше до вподоби? І яким найчастіше користуєтеся?