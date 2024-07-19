Завершилась дополнительная сессия НМТ-2024

В Украине 19 июля завершилась дополнительная сессия национального мультипредметного теста 2024 года. Она длилась с 11 июля.

Результаты мультитеста нужны всем тем абитуриентам, которые хотят стать студентами вузов в Украине. Заметим, что основная сессия НМТ в этом году продолжалась в течение 14 мая – 25 июня.

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Дополнительная сессия НМТ-2024 завершилась

Участники проходили тестирование по четырем предметам. Полученные тестовые баллы за каждый из предметов переведут в рейтинговые в соответствии с таблицами, утвержденных Министерством образования и науки Украины.

Именно рейтинговые баллы по шкале 100 – 200 используют для расчета конкурсного балла поступающих.

Результаты по шкале 100 – 200 баллов потенциальные бакалавры получат до 26 июля 2024 года.

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Отметим, что в дополнительной сессии мультитеста участвовали те участники, которые по уважительным причинам не смогли пройти тестирование в рамках основной сессии. Также те, чье тестирование в рамках основной сессии прервала долговременная воздушная тревога, и они написали соответствующие заявления.