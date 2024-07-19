Результати мультитесту потрібні усім тим вступникам, які хочуть стати студентами вишів в Україні. Зауважимо, що основна сесія НМТ цьогоріч тривала упродовж 14 травня – 25 червня.

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Додаткова сесія НМТ-2024 завершилась

Учасники проходили тестування з чотирьох предметів. Отримані тестові бали за кожен із предметів переведуть у рейтингові відповідно до таблиць, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Саме рейтингові бали за шкалою 100 – 200 використовують для розрахунку конкурсного бала вступників.

Результати за шкалою 100 – 200 балів потенційні бакалаври отримають до 26 липня 2024 року.

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Зазначимо, що у додатковій сесії мультитесту брали участь ті учасники, які з поважних причин не змогли пройти тестування у межах основної сесії. Також ті, чиє тестування у межах основної сесії перервала довготривала повітряна тривога, і вони написали відповідні заяви.

Важливо! Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливали тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року.