Результати мультитесту потрібні усім тим вступникам, які хочуть стати студентами вишів в Україні. Зауважимо, що основна сесія НМТ цьогоріч тривала упродовж 14 травня – 25 червня.
Дивіться також Куди можна вступити, якщо не склав НМТ-2024
Додаткова сесія НМТ-2024 завершилась
Учасники проходили тестування з чотирьох предметів. Отримані тестові бали за кожен із предметів переведуть у рейтингові відповідно до таблиць, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Саме рейтингові бали за шкалою 100 – 200 використовують для розрахунку конкурсного бала вступників.
Результати за шкалою 100 – 200 балів потенційні бакалаври отримають до 26 липня 2024 року.
Зазначимо, що у додатковій сесії мультитесту брали участь ті учасники, які з поважних причин не змогли пройти тестування у межах основної сесії. Також ті, чиє тестування у межах основної сесії перервала довготривала повітряна тривога, і вони написали відповідні заяви.