"Спалахуйку" придумали в Кремле: как правильно на украинском назвать "зажигалку"

Полируем и дальше свою речь и избавляемся от бытовых русизмов. Еще одно устройство, украинское название которого, часто, забываем – это "зажигалка".

В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал предлагает выяснить почему "зажигалка" является русизмом и какой украинский аналог этого слова.

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Почему "зажигалка" это русизм

Слово "зажигалка", слышим ежедневно и возможно и пользуемся этим портативным устройством. Однако, для украинского языка присуще другое слово – "запальничка". Эти слова различает название процесса, корневого слова, в русском и украинском языке. "Зажигалка" – от "жечь", "зажигать", а в украинском языке – "запальничка" от "палити", "запалювати.

Что такое зажигалка Это небольшое портативное устройство, используемое для получения пламени. Состоит из металлической или пластиковой емкости, наполненной горючей жидкостью или сжатым сжиженным газом, механизмом воспламенения и гашения, сопла.

Самыми распространенными видами топлива для зажигалок являются сжиженный нефтяной газ (пропан, бутан) или бензин. В бензиновых зажигалках пламя получают от сжигания паров бензина.

Обратите внимание! Слова "спалахуйка", которое можем встретить в украинском языке, не существовало. Это советская выдумка, которая имела целью опорочить и высмеять наш язык. Филолог говорит, что российская пропаганда до сих пор занимается этим, публикуя различные статьи об украинском языке, которые не выдерживают никакой критики. Но таких публикаций очень много, поэтому некоторые люди верят в эту чушь.

О "спалахуйке" и не только: смотрите видео

Из истории создания зажигалок

Зажигалка – это очень удобное устройство, которое значительно упростило жизнь людей. Но как и каждое изобретение он прошел значительную эволюцию, да и сейчас продолжает модернизироваться для удобства и любопытства.

Первые идеи и чертежи механизма с огнем можем встретить у Леонардо да Винчи. Но это изобретение – колесный замок, в XV – XVII веках использовали в производстве огнестрельного оружия.

Изобретателем первой портативной зажигалки считают Иоганна Вольфгана Деберейнера, немецкого химика. Который в 1823 году предложил "огниво Деберейнера" – устройство, которое работало за счет зажигания струи водорода, направленного на губчатую платину. Это изделие продавали по всей Германии вплоть до 1880 года. Так, в 1829-м их выпустили 20 тысяч. Однако пользоваться изобретением Деберейнера надо было очень осторожно, поскольку он легко мог взорваться.

В 1867 году французский дом Cartier, запатентовал изобретение и начал выпускать их из серебра и золота.

В 1890 году появилась новая модель. Американский изобретатель Генри Мейбаум создал модель зажигалки, в которой искра вспыхивала благодаря особой пистонній ленте с фульминатами (солями гремучей кислоты). С ее помощью поджигался пропитанный бензином фитиль.

А вот новая эволюция, уменьшившая зажигалку в размерах принадлежит австрийскому химику Карлу Ауэру фон Вельсбаху. В 1903 году он открыл и запатентовал "металл Ауэра", или ферроцерий. По сути ученый нашел оптимальный состав сплава, из которого до сих пор изготавливают кремни для зажигалок.

Постепенно зажигалки прочно вошли в быт людей. Пик спроса на них пришелся на Первую мировую войну, поскольку они не намокали, в отличие от спичек и имели меньшую вспышку, которая могла выдать солдата. Тогдашние зажигалки существенно отличались от своих современных родственниц: их зажигали обеими руками, поскольку колесико на них крепилось вертикально.

Приспособление зажигалки к использованию одной рукой связывают с именами двух английских инженеров – Фредерика Чарльза Уайза и Вилли Гринвуда. Один из них потерял руку в Первой мировой войне и не мог самостоятельно прикуривать сигарету. Тогда коллеги стали размышлять над усовершенствованием конструкции зажигалок. И у них возникла идея развернуть колесико, в результате чего появилась зажигалка современного вида. Запатентовав изобретение, предложили его изготовление Альфреду Данхиллу, который согласился сотрудничать, и в 1926 году в продаже появились первые измененные зажигалки Dunhill.

С 30-х годов прошлого века конструкция зажигалок существенно не изменилась. У некоторых моделей появилась крышка, совмещенная с топливным бачком: поднимая ее, пользователь приводил в движение и механизм, высекающий искру из неподвижного кремня. Позже, 1947 году, в Париже появилась первая газовая зажигалка. А в 1970-х придумали п՚езозажигалки.

В 1986 году фирма Saroma запустила производство турбозажигалок, что не гасли даже на самом сильном ветру.

Среди наиболее известных производителей зажигалок – Zippo, Alfred Dunhill, Diplomat, Dupont и другие.

Зажигалки бывают разные / фото для привлечения внимания

Сегодня, можно найти модели зажигалок на любой вкус, цвет, замысел для самого требовательного пользователя: дополненные часами, компасом, фонариком, ножом, флешкой, шкатулками и другими полезными безделушками. Зажигалка является стильным аксессуаром и предметом коллекционирования.