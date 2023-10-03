Типичная ошибка: как сказать правильно – "здобути" образование или "отримати"

Нередко украинцы подбирают синонимы, чтобы точно передать мнение. Но не всегда делают это успешно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" акцентировал: сегодня будем учиться точности в словоупотреблении. И уточнил, как правильно употреблять слова "здобути", "отримати", "одержати", "набути" (укр.).

Смотрите также "Оранжевый" или "помаранчевий": как правильно употреблять эти слова-чужаки

Как сказать правильно: "здобути" образование или "отримати" (укр.)

Языковед подчеркнул: слова "одержувати" и "отримувати" (укр.) – синонимы. Но получать или получать можно только конкретную вещь.

Если же вы хотите рассказать о получении чего-то абстрактного, следует употреблять слова "здобути" или "набути" (укр.).

Запомните, вещь, которую нельзя взять в руки или увидеть, например образование, мы "здобуваємо" (укр.). Между прочим – типичная ошибка. Или опыт – он тоже абстрактный. Мы его в процессе "набуваємо", а не "отримуємо" (укр.),

– акцентировал Авраменко.

Итак, образование "здобуваємо" (укр.), а опыт "набуваємо" (укр.).



Как сказать правильно: "здобути" образование или "отримати" (укр.) / скриншот видео