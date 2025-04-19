Как здороваться на Пасху: запомните, что следует говорить и как отвечать
- На Пасху приветствуются словами "Христос воскрес!", на что отвечают "Воистину воскрес!".
- Приветствие используют в течение 40 дней до Вознесения Господня.
Некоторые из больших христианских праздников имеют устоявшиеся формы приветствия. Такие приветствия приняты и для Пасхи.
20 апреля христиане отмечают один из самых больших праздников – Пасха. Оно имеет не только свои традиции, но и свое особое приветствие, о нем рассказывает 24 Канал.
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Как здороваться на Пасху
Пасха – это один из крупнейших и торжественных христианских праздников. Его в народе могут называть Великдень или Паска, что является синонимичным рядом. Этот праздник, как и Рождество, имеет свое особое приветствие. Оно символизирует и сообщает о радостном чуде этого дня – воскресения Христа.
А потому приветствуются на Пасху словами:
"Христос воскрес!"
а в ответ:
"Воистину воскрес!"
Это приветствие впервые произносят священники во время всенощной службы – так извещают верующих о чуде воскресения. Верующие начинают так здороваться во время освящения пасхальной корзины, отвечая на приветствие священника.
На Подолье эту традицию называют – "хрестосатися", в смысле поздравить, – "Мы сегодня еще не хрестосались" или "Хочу тебя похрестосать".
С родственниками и друзьями, принято приветствовать трижды при этом можно кланяться или целовать (чоломкатися) в щечку.
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Сколько времени говорят "Христос воскрес!"
Традиционное пасхальное приветствие используют в течение 40 дней до праздника Вознесения Господня. Считается, что именно это время Иисус после воскресения находился на земле.
Во все эти дни можете здороваться словами "Христос воскрес! – Воистину воскрес!".