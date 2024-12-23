Христос родился, рождается или ся рождае: как здороваться на Рождество

Уже совсем скоро светлый праздник Рождества Христова – один из важнейших праздников для украинцев! Важно провести его в мире и поздравить близких.

Уже второй год подряд украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря. В этот праздник есть возможность создать в своей семье атмосферу народных традиций и светлого праздника. Более того, в этот день есть даже особое поздравление, о нем расскажет 24 Канал.

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Как поздороваться на Рождество

Уже садясь за рождественский стол 24 декабря хозяин дома предвещает – "Христос ся рождае!". Об этой новости сообщает первая звезда, которую называют Вифлеемской, именно она привела волхвов к младенцу-Христу.

И с этого дня и на период рождественских праздников откажитесь от приветствия "Добрый день!", а используйте один из традиционных вариантов. Это приветствие можно услышать в церквях, на улицах и в домах украинцев. Оно наполнено теплотой и радостью рождественского духа и несет в себе послание о радостной новости.

Христос родился!

Христос рождается!

Христос ся рождае!

А в ответ следует сказать:

"Славим Его!";

"Славите Его!".

Чтобы снять спор, как правильно "родился" или "рождается", то священники объясняют, что это ощущение веры – рождения Христа в наших сердцах ежедневно, а форму приветствия можно выбирать любую и она будет правильной.

Поздравление с Рождеством / электронная открытка

А приветствие "Добрый вечер!" вы услышите от колядников, которые придут поздравить вас колядкой:

"Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!"

Парад вертепов во Львове / фото Википедия

Более, традиционно украинцы сохраняли эту форму приветствия до Сретения, а тогда возвращались к привычному "Слава Иисусу Христу".

Однако, можно использовать и другие гражданские формы приветствия – "С Рождеством!", "Веселых Рождественских праздников!" или "С праздником!".