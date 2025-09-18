Жажду мы "вгамовуємо" или "втамовуємо": как сказать правильно
- Правильное слово в украинском языке для удовлетворения жажды – "втамовуємо".
- Ресурс "Горох" подтверждает использование слова "втамовуємо" для описания удовлетворения потребности в жидкости.
Хотя летняя жара осталась позади, но жажда может беспокоить нас и по другим причинам. А какое слово есть в украинском языке, чтобы удовлетворить эту потребность организма, рассказываем далее.
Так что жажду мы "вгамовуємо" или "втамовуємо" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".
Какое слово использовать правильнее?
Всем знакомо чувство жажды или голода и желание как можно быстрее его приглушить и удовлетворить.
В словарях украинского языка есть два слова "втамовувати / утамовувати" і "вгамовувати / угамовувати" которые можно использовать для этого случая, и на самом деле они так похожи, или отличаются значением?
Не все так просто, потому что эти слова многозначны и используются в разных случаях.
Слова "втамувати", "утамувати" или "тамувати" – означает удовлетворять потребность в чем-то, какое-то желание, обычно голод, жажду.
- Нізчимний суп майже не тамував голоду. Сеспель повсякчас відчував себе голодним. (Юрий Збанацький).
- Утамувала левиця жагу, із джерела напившись. (Николай Зеров).
- Стара Беатріче намагається заснути і сном втамувати голод. (Юрий Винничук).
У слова "тамувати" есть более широкое использование, его можно использовать как к физическим ощущениям, так и к эмоциям. Тамуют – боль, смех, жажду приключений, кашель, плач, кровь, волнение, страх. Именно оно добавляет художественной образности в литературе.
- – Живемо... Звичайнісінька рана... Ага, друга. Ух, ти!.. Тамуй кров! Затискуй! (Александр Довженко).
- Чим ближче підходила вона до чорної смуги лісу, тим ставало їй страшніше. Та вона тамувала в собі отой мимовільний страх. (Анатолий Шиян).
- Їй [весні] додають сили й краси не самі солов'їні співи, але й пахощі, що забивають дух, тамують биття серця і паморочать свідомість. (Юрій Смолич).
- Нона .. кусала губи, тамуючи сміх. (Юрий Мушкетик).
- Привели моряки його [судно], кинули в затоці й пішли собі, розпаливши апетити степових шукачів пригод. Не тільки такі, як Віталик, тамували тут пригодницьку свою жагу, а й серйозні дядьки. (Олесь Гончар)
А слова "вгамувати" или "угамувати" можно говорить и в отношении жажды, и голода, но чаще всего и точнее, чтобы заглушить, развеять чье-либо беспокойство, тревогу, волнение, страх, гнев, вернуть равновесие, покой.
- – Тихше, тихше, – вгамовувала кузину Ольга (Ірина Вільде).
- Щоб угамувати гнів пана станового, я повернувся до його й почав стиха казати. (Панас Мирний).
- Вгамуйте, заглушіть попрошене ридання. (Микола Зеров).
То есть, слово "угамувати" ближе по значению к – успокоить, утешить, успокоить, утешить.
Конечно, если вы скажете, что "я спрагу втамувала" или "я спрагу вгамувала", лексической ошибки не будет, как с словами "взаємно" и "навзаєм".
Но если хотите звучать выразительно и разнообразно, то разделите понятия:
- физические ощущения – голод, жажду, боль, кровь мы – втамувати;
- эмоции – страх, гнев, волнение, отчаяние – тамувати или вгамувати.
Обратите внимание! При переводе на русский язык слов – вгамувати, втамувати, утамувати, тамувати, вы получите только одно слово – утолить. А угамувати – успокоить. Цените разнообразие украинского языка!
Говорите красиво на украинском!