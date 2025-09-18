То ж спрагу ми "втамовуємо" чи "вгамовуємо" розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Всім знайоме відчуття спраги чи голоду і бажання якнайшвидше його приглушити і задовольнити.

В словниках української мови є два слова "втамовувати / утамовувати" і "вгамовувати /угамовувати" які можна використати для цього випадку, та чи насправді вони такі схожі, чи різняться значенням?

Не все так просто, бо ці слова багатозначні та використовуються у різних випадках.

Слова "втамувати", "утамувати" чи "тамувати" – означає задовольняти потребу в чомусь, якесь бажання, зазвичай голод, спрагу.

Нізчимний суп майже не тамував голоду. Сеспель повсякчас відчував себе голодним. (Юрій Збанацький).

Утамувала левиця жагу, із джерела напившись. (Микола Зеров).

Стара Беатріче намагається заснути і сном втамувати голод. (Юрій Винничук).

У слова "тамувати" є ширше використання, його можна використати як до фізичних відчуттів, так і до емоцій. Тамують – біль, сміх, жагу пригод, кашель, плач, кров, хвилювання, страх. Саме воно додає художньої образності в літературі.

– Живемо... Звичайнісінька рана... Ага, друга. Ух, ти!.. Тамуй кров! Затискуй! (Олександр Довженко).

Чим ближче підходила вона до чорної смуги лісу, тим ставало їй страшніше. Та вона тамувала в собі отой мимовільний страх. (Анатолій Шиян).

Їй [весні] додають сили й краси не самі солов'їні співи, але й пахощі, що забивають дух, тамують биття серця і паморочать свідомість. (Юрій Смолич).

Нона .. кусала губи, тамуючи сміх . (Юрій Мушкетик).

Привели моряки його [судно], кинули в затоці й пішли собі, розпаливши апетити степових шукачів пригод. Не тільки такі, як Віталик, тамували тут пригодницьку свою жагу, а й серйозні дядьки. (Олесь Гончар).

А слова "вгамуватися" чи "угамуватися" можна казати і стосовно спраги, і голоду, але найчастіше і точніше, щоб заглушити, розвіяти чий-небудь неспокій, тривогу, хвилювання, страх, гнів, повернути рівновагу, спокій.

– Тихше, тихше, – вгамовувала кузину Ольга (Ірина Вільде).

Щоб угамувати гнів пана станового, я повернувся до його й почав стиха казати. (Панас Мирний).

Вгамуйте, заглушіть попрошене ридання. (Микола Зеров).

Тобто, слово "вгамувати" ближче за значенням до – заспокоїти, втішити, вгомонити, розрадити.

Звичайно, якщо ви скажете, що "я спрагу втамувала" чи "я спрагу вгамувала", лексичної помилки не буде, як зі словами "взаємно" і "навзаєм".

Але якщо прагнете звучати виразно і різноманітно, то розділіть поняття:

фізичні відчуття – голод, спрагу, біль, кров ми – втамовуємо;

емоції – страх, гнів, хвилювання, розпач – вгамовуємо чи тамуємо.

Зауважте! При перекладі на російську мову слів – вгамувати, втамувати, утамувати, тамувати, ви отримаєте лише одне слово – утолить. А угамувати – успокоить. Цінуйте різноманітність української!

Говоріть красиво українською!