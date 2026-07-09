Жерделя, мореля, дзарзара: этим фруктом вы наверняка лакомитесь летом

Диалекты – это настоящая языковая сокровищница. В них сохранились слова, которые могут удивить даже носителей украинского языка. Особенно богаты местными названиями фрукты, овощи и ягоды.

Где и что в Украине называют "жерделями" и "морелями", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Какие еще названия есть у этого фрукта в Украине?

Как раз начался сезон этих ароматных, сладких и солнечных фруктов. Но его название – настоящее путешествие. Кажется, что абрикос – это просто абрикос. Но стоит проехать несколько сотен километров по Украине, и вы услышите совсем другие названия, по которым сразу и не догадаешься, что это за фрукт.

В современном украинском литературном языке нормативным является название "абрикос", а на латыни – Prunus armeniaca, также Armeniaca vulgaris. Именно его приводят академический "Словарь украинского языка" и современные словари.

Само слово "абрикос" происходит из голландского – abrikoos, а оно, в свою очередь, через французский – abricot, испанский – albercoque или португальский – albricoque.

Свое название образовалось и в греческом языке – πραικόκκιον (πραικόκια), которое происходит от латинского – praecoquum, "ранний", "тот, что созревает раньше". Это очень меткое название, ведь абрикос – один из первых летних фруктов.

Но эти названия пришли в европейские языки вместе с растением из Азии, от арабского – al barqōk.

Вариант "априко́за" пришел через польский язык – aprykoza – и немецкий язык – Abrikose.

Обратите внимание! Лингвисты подчеркивают, что слово "абрикоса" употребляется в отношении растения, а "абрикос" – это название плода.

У этого сочного, ароматного оранжево-желтого фрукта очень много названий – пожалуй, больше всего среди фруктов и ягод:

абрикоз / абрикоза,

априкоз / априкоза,

априкос / априкоса,

дзарзари / зарзари,

жардель / жарделя / жердель,

курега,

морелла / морель,

тендерка ,

, биркоси,

боросква,

брескиня,

бросквина,

дзендзар,

мурели / мореля.

Немало названий имеет и другая, известная по песне, ягода черника: афины, черница, боровка, буровка, яфин, яфины.

А кто такие "жердели"?

На Слобожанщине, в Донецкой и Луганской областях, а также в части Запорожской и Днепропетровской областей часто можно услышать слово "жердели".

Грецкие орехи, акации и жердели бросали на двор и на дом длинные черные тени, переплетенные серебряными лучами (Михаил Коцюбинский).

Слово "жерделя" происходит от турецкого zerdali, которое, в свою очередь, происходит от персидского zardālu – "золотой плод". Основа zard означает "золотой", что очень точно передает цвет спелого фрукта.

Интересно, что изначально "жерделями" называли дикие или мелкоплодные абрикосы, которые росли без прививки. Их плоды были меньше, кислее, зато деревья – более выносливыми к морозам, засухе и вредителям.

Со временем в разговорной речи многих регионов это название распространилось и на культурные сорта абрикоса.

Что такое "жердели": смотрите видео

А что такое "морели"?

На Подолье, Буковине, Галичине и Закарпатье пожилые люди до сих пор могут сказать "морели".

Это слово пришло в украинские диалекты из польского – morela, а еще раньше – через немецкий и итальянский языки. Оно тоже означает абрикос.

Да и латинское amarellum "абрикос" возникло не просто так: в основе этого выражения лежит de Armenia "из Армении" – армянская слива.

А итальянским словом amarella называли и вишню, и абрикос.

Кстати, само слово "мореля" еще можно встретить в украинской художественной литературе XIX–XX веков.

Балабушиха рассылала наймичек в сады соседних господ и крестьян за горькими черешнями, за крыжовником, вишнями-лутовками, морелями. ( Иван Нечуй-Левицкий).

Иван Нечуй-Левицкий). Раздавались крики перекупщиков, продававших свежие вишни и морели. (Иван Франко).

Именно поэтому вместе с фруктом по разным странам "путешествовали" и его названия.

Цікаво! Крупнейшим производителем абрикосов в мире является Турция. Ежегодно там собирают более 700 тысяч тонн этих плодов. К мировым лидерам также относятся Узбекистан и Иран.

Поэтому если на востоке Украины вас угостят "жерделями", а на западе предложат "морели", не удивляйтесь. Скорее всего, речь пойдет об одном и том же сочном летнем фрукте – абрикосе.