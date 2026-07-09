Де і що в Україні називають "жерделями" та "морелями", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Які ще назви має цей фрукт в Україні?

Саме розпочався сезон цих ароматних соодких сонячних фруктів. Але його назва – справжня мандрівка. Здається, що абрикос – це просто абрикос. Та варто проїхати кілька сотень кілометрів Україною, і ви почуєте зовсім інші назви по яких одразу і не здогадаєшся, що це за фрукт.

У сучасній українській літературній мові нормативною є назва "абрикос", а латиною – Prunus armeniaca, також Armeniaca vulgaris. Саме її подають академічний Словник української мови та сучасні словники.

Саме слово "абрикос" походить з голландської – abrikoos, а воно через французьку – abricot та іспанську – albercoque чи португальську – albricoque.

Своя назва утворилася і в грецькій мові – πραικόκκιον (πραικόκια), яка походить від латинського – praecoquum, "ранній", "той, що достигає раніше". Це дуже влучна назва, адже абрикос – один із перших літніх фруктів.

Та ці назви у європейські мови прийшли разом з рослиною з Азії, від арабського – al barqōk.

Варіант "априко́за" зайшов через польську – aprykoza й німецьку мови – Abrikose.

Зверніть увагу! Мовознавці наголошують, що слово "абрикоса" вживається щодо рослини, а "абрикос" – це назва плоду.

У цього соковитого, ароматного жовтогарячого фрукта є дуже багато назв – чи не найбільше серед фруктів та ягід:

абрикоз / абрикоза,

априкоз / априкоза,

априкос / априкоса,

дзарзари / зарзари,

жардель / жарделя / жердель,

курега,

морелла / морель,

тендерка ,

, биркоси,

боросква,

брескиня,

бросквина,

дзендзар,

мурелі / мореля.

Чимало назв має й інша, відома з пісні, ягода чорниця: афини, черниця, борівка, бурівка, яфин, яфини.

А хто такі "жерделі"?

На Слобожанщині, Донеччині, Луганщині, у частині Запорізької та Дніпропетровської областей часто можна почути слово "жерделі".

Волоські горіхи, акації та жерделі кидали на двір і на хату довгі чорні тіні, переткані срібним промінням (Михайло Коцюбинський).

Слово "жерделя" походить із турецької zerdali, що, своєю чергою, бере початок від перського zardālu — "золотий плід". Основа zard означає "золотий", що дуже влучно передає колір стиглого фрукта.

Цікаво, що спочатку жерделями називали дикі або дрібноплідні абрикоси, які росли без щеплення. Їхні плоди були меншими, кислішими, зате дерева – витривалішими до морозів, посухи та шкідників.

Згодом у розмовному мовленні багатьох регіонів назва поширилася і на культурні сорти абрикоса.

Що таке "жерделі": дивіться відео

А що таке "морелі"?

На Поділлі, Буковині, Галичині та Закарпатті старші люди й досі можуть сказати "морелі".

Це слово прийшло до українських говірок із польської – morela, а ще раніше – через німецьку та італійську мови. Воно теж означає абрикос.

Та й латинське amarellum "абрикос" виникло неспроста, в основі вираз – de Armenia "з Вірменії", – вірменська слива.

А італійським словом amarella називали і вишню, і абрикос.

До речі, саме слово "мореля" ще можна зустріти в українській художній літературі XIX–XX століть.

Балабушиха розсилала наймичок в садки сусідніх панів та селян за гіркими черешнями, за аґрусом, вишнями-лутовками, морелями. (Іван Нечуй-Левицький).

(Іван Нечуй-Левицький). Лунали окрики перекупців [перекупників], що продавали вчасні вишні й морелі. (Іван Франко).

Саме тому разом із фруктом різними країнами "мандрували" й його назви.

Цікаво! Найбільшим виробником абрикосів у світі є Туреччина. Щороку там збирають понад 700 тисяч тонн цих плодів. До світових лідерів також належать Узбекистан та Іран.

Тож якщо на сході України вас пригостять жерделями, а на заході запропонують морелі, не дивуйтеся. Найімовірніше, йтиметься про той самий соковитий літній фрукт – абрикос.