Университеты будут готовить абитуриентов еще в зиму: что такое "нулевой курс" и кому он нужен

Абитуриенты в 2026 году смогут пройти курсы в университетах перед поступлением. Вузы начнут набирать на обучение в подготовительных отделениях, чтобы школьники могли лучше подготовиться к Национальному мультипредметному тесту и подтянуть знания.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра образования Николая Трофименко для РБК-Украина.

Смотрите также Отчислили около 50 тысяч студентов: в Украине проверят 50 учебных заведений

Что такое "Зимнее поступление" в университеты для абитуриентов?

Правительство предлагает абитуриентам 2026 года поступить на "нулевой курс" в университетах. Вузы проведут интенсивный подготовительный этап, чтобы восстановить у школьников те знания, которые, возможно, были потеряны из-за проблемы войны.

Так будущие студенты смогут пройти короткое обучение зимой перед основной вступительной кампанией. По словам Трофименко "нулевой курс" – это своеобразный мостик между школой и первым курсом в университетах. кроме полученных знаний дети начнут адаптироваться к университетскому формату.

Поэтому выпускники будут иметь одинаковые условия для поступления.

Есть поколение выпускников, у которых обучение страдает из-за войны: сплошная дистанционка, проблемы со светом, эвакуация, смена школ и тому подобное. Нулевой курс призван закрыть именно этот пробел: дать время и структуру, чтобы выровнять базу по ключевым предметам. Стратегическая задача – чтобы на первый курс заходили не "истощенные", а подготовленные поступающие,

– рассказал заместитель министра образования.

На обучение могут прийти все будущие абитуриенты. За государственный счет будут готовить детей наиболее уязвимых групп, в частности молодежь с временно оккупированных или прифронтовых территорий, которая не смогла поступить летом, военнослужащие, ветераны и те, кто возвращается из плена. Бесплатное обучение предусмотрено и для поступающих, которые уже пытались сдать НМТ, но не смогли это сделать, например, из-за вынужденного выезда за границу или перебоев со связью во время тестирования.

Для остальных школьников обучение на "нулевом курсе" будет стоить не более 3000 гривен в месяц.

Преподаватели "нулевого курса" будут работать по четко определенным предметным блокам. Дети будут иметь прозрачную связь с дальнейшим поступлением, а главным бонусом станут дополнительные 15 баллов при поступлении летом для некоторых курсантов.

Дополнительные баллы получают те поступающие, которые прошли нулевой курс до конца и подтвердили результат. Бонус привязывается к поступлению на образовательные программы того же университета, где человек учился на нулевом курсе. Конкретный размер и механика будут прописаны в правилах приема 2026 года,

– отметил Трофименко.

Не будет ли мешать "нулевой курс" обучению в школе?

На "нулевом курсе" дети будут иметь уроки по главным предметам НМТ: украинскому языку, математике и профильному предмету. Планируется, что во время такого обучения будущие абитуриенты смогут систематизировать знания, отработать типовые задания мультипредметного теста. в программе – больше практики и тестов. Расписание позволит ученикам 11-х классов присоединяться к занятиям после основных уроков или в удобное время в течение рабочего дня.

Когда начнется обучение на "нулевом курсе"?

В МОН говорят, что первые группы начнут обучение в январе. "Нулевой курс" будет действовать в вузах, которые соответствуют требованиям качества. Университеты имеют целью сразу подготовить будущего студента и усилить мотивацию тех, кто сомневается, потянет ли обучение.

Что ранее было известно о "Зимнем поступлении" в университеты?