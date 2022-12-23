Зимние каникулы продлили: когда будут отдыхать ученики Сум и Днепропетровской области

Зимние каникулы в школах Сум и Днепропетровской области стартуют в конце декабря. При этом сумские школьники этой зимой будут иметь продолжительный отдых.

В Днепропетровской области школьники не будут учиться две недели. Когда зимой от учебы будут отдыхать в Сумах и Днепропетровской области, читайте на 24 канале.

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Когда зимние каникулы в школах Сум

Зимой ученики в Сумах будут отдыхать от обучения месяц. Каникулы в школах города стартуют 24 декабря 2022 года и завершатся 28 января 2023 года, сообщают на сайте Сумского горсовета.

В целом каждая школа самостоятельно устанавливает дни и продолжительность каникул. Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.

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Когда будут отдыхать ученики в Днепропетровской области

В 450 школах Днепропетровской области ученики уйдут на отдых 26 декабря. Каникулы будут продолжаться до 8 января 2023 года, пишет Суспільне.

Заместитель главы Днепропетровской ОВА Ольга Горб рассказала, что каждая школа самостоятельно устанавливает срок каникул. В общем, зимний отдых учащихся должен начаться 26 декабря и закончиться 8 – 15 января 2023 года.

Почти в половине школ области, а это 450 заведений уже определились с графиком. Там каникулы продлятся с 26 декабря по 8 января. В некоторых школах другой график – каникулы продлятся с 26 декабря по 15 января,

– уточнила чиновница.

Также она добавила, что, учитывая безопасность, период каникул могут продлить.

Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины