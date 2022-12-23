А учні на Дніпропетровщині не вчитимуться два тижні. Коли взимку від навчання відпочиватимуть школярі Сум та Дніпропетровської області, читайте на 24 каналі.

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Коли зимові канікули у школах Сум

Учні Сум відпочиватимуть від навчання взимку місяць. Канікули у школах міста стартують 24 грудня 2022 року і завершаться 28 січня 2023 року, повідомляють на сайті Сумської міськради.

Загалом кожна школа самостійно встановлює дні і тривалість канікул. Однак керівництво закладів освіти має враховувати рекомендації МОН та безпеку в регіоні.

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Коли відпочиватимуть учні Дніпропетровщини

У 450 школах Дніпропетровщини учні підуть на відпочинок 26 грудня. Канікули триватимуть до 8 січня 2023 року, пише Суспільне.

Заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб розповіла, що кожна школа самостійно встановлює термін канікул. Загалом зимовий відпочинок учнів має розпочатися 26 грудня і закінчитися 8 – 15 січня 2023 року.

Майже у половині шкіл області, а це 450 закладів, вже визначилися з графіком. Там канікули триватимуть з 26 грудня по 8 січня. У деяких школах інший графік – канікули триватимуть з 26 грудня по 15 січня,

– уточнила чиновниця.

Також вона додала, що з огляду на безпеку період канікул можуть продовжити.

Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України