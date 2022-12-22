Усе залежить від того, чи відпочивали учні від навчання восени. Коли стартують та скільки триватимуть зимові канікули у школах Луцька, Волині та Івано-Франківська, розповідає 24 канал.

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Коли канікули у школах Волині

Заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна розповіла Суспільному, що рішення щодо тривалості зимового відпочинку учнів ухвалює кожна школа окремо. У середньому канікули триватимуть 14 або 21 день.

Єдиної дати старту зимових канікул у школах Волині немає. Усе залежить від конкретної школи.

Зимові канікули у більшості шкіл області, за словами чиновниці, стартують у період з 24 – 30 грудня. Деякі заклади освіти завершать навчання в інші дні. Загалом на Волині розташована 561 школа.

Триватимуть канікули у школах області до 8 або 15 січня.

Коли відпочиватимуть учні Луцька

У Луцьку перший семестр у школах завершується 23 – 24 грудня. Другий має стартувати попередньо 9 січня.

Діти ж підуть на зимовий відпочинок 26 грудня. Триватимуть канікули до 8 січня, розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.

До слова, осінні канікули в школах Луцька тривали упродовж 31 жовтня – 6 листопада.

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Коли відпочиватимуть школярі Івано-Франківська

У департаменті освіти та науки Івано-Франківської міськради повідомили, що дати канікул кожна школа може коригувати самостійно. Головне, щоб школи працювали 175 днів у навчальному році.

Все ж зимові канікули у школах міста триватимуть з 26 грудня 2022 року до 26 лютого 2023 року.

У цей час навчальні заклади опалюватимуть в мінімальному режимі.