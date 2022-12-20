У департаменті освіти і науки Львівської ОВА в коментарі 24 каналу розповіли, що дати старту зимових канікул у різних громадах області різняться. Як і тривалість відпочинку школярів.

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Коли зимові канікули у школах Львівщини

Цього року немає сталого графіку канікул для шкіл Львівщини. Загалом у 2022 році обласний департамент рекомендував громадам відмовитися від осінніх канікул, щоб діти якомога більше вчилися очно. Натомість чиновники радили додати цей тиждень до зимових канікул.

Кожна громада на Львівщині сама визначала, коли у них будуть осінні, зимові та весняні канікули. У деяких громадах діти ходили на осінні канікули, в інших – перенесли відпочинок на зиму,

– уточнили в освітньому департаменті ОВА.

При цьому додали, що на дати старту та тривалість канікул впливає і ситуація з опаленням та світлом.

Також у департаменті освіти надали точний графік зимових канікул у школах різних громад Львівської області.

Дрогобицький район

Бориславська міська ТГ– з 1 до 15 січня 2023 року;

Дрогобицька міська ТГ– з 31 грудня 2022 до 29 січня 2023;

Меденицька селищна ТГ– з 31 грудня 2022 до 19 січня 2023;

Східницька селищна ТГ– з 2 до 27 січня 2023;

Трускавецька міська ТГ– з 31 грудня 2022 до 15 січня 2023.

Золочівський район

У територіальних громадах Золочівського району зимові канікули у школах стартують 24 грудня 2022 року і триватимуть до 22 січня 2023 року.

Львівський район

Бібрська міська ТГ – з 31 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Великолюбінська селищна ТГ по-різному: з 31 грудня до 15 або 18 січня 2023, а також з 26 грудня 2022 до 8 січня 2023;

Глинянська міська ТГ – з 24 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Городоцька міська ТГ – з 31 грудня 2022 до 18 січня 2023;

Давидівська сільська ТГ – з 26 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Добросинсько-Магерівська сільська ТГ – з 2 до 10 січня 2023;

Жовківська міська ТГ – з 2 до 29 січня 2023;

Жовтанецька сільська ТГ – з 26 грудня до 25 січня 2023;

Зимноводівська сільська ТГ – з 31 грудня 2022 до 15 січня 2023;

Кам'янка-Бузька міська ТГ – з 24 грудня 2022 до 29 січня 2023;

Комарнівська міська ТГ – з 30 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Куликівська селищна ТГ – з 2 до 22 січня 2023;

Мурованська сільська ТГ – з 26 грудня до 22 січня 2023;

Новояричівська селищна ТГ – з 24 грудня до 29 січня 2023;

Оброшинська міська ТГ – є школи, які на канікули підуть з 31 грудня 2022 до 22 або 29 січня 2023 та з 24 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Перемишлянська міська ТГ – з 31 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Підберізцівська сільська ТГ – з 24 грудня 2022 до 20 січня 2023;

Пустомитівська міська ТГ – з 19 грудня 2022 до 20 січня 2023;

Рава-Руська міська ТГ – з 26 грудня до 22 січня 2023;

Сокільницька сільська ТГ по-різному: з 26 грудня 2022 до 22 січня 2023 з 2 до 27 січня 2023;

Щирецька селищна ТГ – з 31 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Самбірський район:

Бісковицька сільська ТГ – з 19 грудня 2022 до 7 січня 2023;

Боринська селищна ТГ – з 1 до 20 січня 2023;

Добромильська міська ТГ – з 24 грудня 2022 до 15 січня 2023;

Новокалинівська міська ТГ – з 16 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Ралівська сільська ТГ – з 26 грудня 2022 до 31 січня 2023;

Рудківська міська ТГ – з 26 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Самбірська міська ТГ – з 16 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Старосамбірська міська ТГ – з 26 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Стрілківська сільська ТГ – з 31 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Турківська міська ТГ – з 31 грудня 2022 до 15 січня 2023;

Хирівська міська ТГ – з 31 грудня 2022 до 29 січня 2023;

Стрийський район

Гніздичівська селищна ТГ – з 29 грудня 2022 до 5 січня 2023;

Грабовецько-Дулібівська сільська ТГ – з 30 грудня 2022 до 20 січня 2023;

Жидачівська міська ТГ – з 30 грудня 2022 до 20 січня 2023;

Журавненська селищна ТГ – з 19 грудня 2022 до 10 січня 2023;

Миколаївська міська ТГ – з 31 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Моршинська міська ТГ – з 2 до 22 січня 2023;

Новороздільська міська ТГ – з 26 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Розвадівська сільська ТГ – з 2 до 22 січня 2023;

Сколівська міська ТГ – з 19 грудня 2022 до 10 січня 2023;

Славська селищна ТГ – з 31 грудня 2022 до 15 січня 2023;

Стрийська міська ТГ – з 19 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Тростянецька сільська ТГ – з 26 грудня до 15 січня 2023;

Ходорівська міська ТГ – з 2 до 15 січня 2023;

Козівська ТГ по-різному: з 31 грудня 2022 до 15, 22 або 29 січня 2023 або 24 грудня 2022 до 8 або 15 січня 2023, а також – з 2 до 20 січня 2023.

Червоноградський район

Белзька міська ТГ – з 26 грудня до 20 січня 2023;

Великомостівська міська ТГ – з 31 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Добротвірська селищна ТГ – з 26 грудня 2022 до 15 січня 2023;

Лопатинська селищна ТГ – з 2 до 24 січня 2023;

Радехівська міська ТГ – з 24 грудня 2022 до 29 січня 2023;

Сокальська міська ТГ – з 2 до 20 січня 2023;

Червоноградська міська ТГ – з 30 грудня 2022 до 9 січня 2023.

Яворівський район

Івано-Франківська селищна ТГ – з 2 до 22 січня 2023;

Мостиська міська ТГ – з 23 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Новояворівська міська ТГ – з 26 грудня 2022 до 22 січня 2023;

Судововишнянська міська ТГ – з 2 до 20 січня 2023.

Шегинівська сільська ТГ – з 1 до 22 січня 2023;

Яворівська міська ТГ – з 26 грудня 2022 р. до 15 січня 2023.

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