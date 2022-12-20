В департаменте образования и науки Львовской ОВА в комментарии 24 каналу рассказали, что даты старта зимних каникул в разных общинах области разнятся. Как и продолжительность отдыха школьников.
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Когда зимние каникулы в школах Львовщины
В этом году нет стабильного графика каникул для школ Львовщины. В 2022 году областной департамент рекомендовал общинам отказаться от осенних каникул, чтобы дети как можно больше учились очно. Вместо этого чиновники советовали добавить эту неделю в зимние каникулы.
Каждая община на Львовщине сама определяла, когда у них будут осенние, зимние и весенние каникулы. В некоторых общинах дети ходили на осенние каникулы, в других – перенесли отдых на зиму.
– уточнили в образовательном департаменте ОВА.
При этом добавили, что на даты старта и продолжительность каникул влияет и ситуация с отоплением и светом.
Также в департаменте образования предоставили точный график зимних каникул в школах разных общин Львовской области.
Дрогобычский район
- Бориславская городская ТГ – с 1 по 15 января 2023 года;
- Дрогобычская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;
- Меденицкая поселковая ТГ – с 31 декабря 2022 года по 19 января 2023 года;
- Сходницкая поселковая ТГ – со 2 по 27 января 2023 года;
- Трускавецкая городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.
Золочевский район
В территориальных общинах Золочевского района зимние каникулы в школах стартуют 24 декабря 2022 и продлятся до 22 января 2023 года.
Львовский район
- Бибрская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Великолюбинская поселковая ТГ по-разному: с 31 декабря до 15 или 18 января 2023 г., а также с 26 декабря 2022 г. до 8 января 2023 г.;
- Глинянская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Городоцкая городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 18 января 2023 года;
- Давыдовская сельская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Добросино-Магеровская сельская ТГ – со 2 по 10 января 2023 года;
- Жовковская городская ТГ – со 2 по 29 января 2023 года;
- Желтанецкая сельская ТГ – с 26 декабря по 25 января 2023;
- Зимноводовская сельская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
- Каменка-Бугская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;
- Комарновская городская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Куликовская поселковая ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;
- Мурованская сельская ТГ – с 26 декабря по 22 января 2023;
- Новояричевская поселковая ТГ – с 24 декабря по 29 января 2023 года;
- Оброшинская городская ТГ – есть школы, которые на каникулы пойдут с 31 декабря 2022 по 22 или 29 января 2023 и с 24 декабря 2022 по 22 января 2023;
- Перемышлянская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Подберезовская сельская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;
- Пустомытовская городская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;
- Рава-Русская городская ТГ – с 26 декабря по 22 января 2023;
- Сокольницкая сельская ТГ по-разному: с 26 декабря 2022 года до 22 января 2023 года со 2 до 27 января 2023 года;
- Щирецкая поселковая ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
Самборский район:
- Бесковицкая сельская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 7 января 2023 года;
- Боринская поселковая ТГ – с 1 по 20 января 2023;
- Добромыльская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
- Новокалиновская городская ТГ – с 16 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Раловская сельская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 31 января 2023 года;
- Рудковская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Самборская городская ТГ – с 16 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Старосамборская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Стрелковская сельская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Турковская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
- Хыровская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;
Стрыйский район
- Гнездичевская поселковая ТГ – с 29 декабря 2022 года по 5 января 2023 года;
- Грабовецко-Дулибовская сельская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;
- Жидачевская городская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 20 января 2023 года;
- Журавненская поселковая ТГ – с 19 декабря 2022 года по 10 января 2023 года;
- Николаевская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Моршинская городская ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;
- Новораздельская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Розвадовская сельская ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;
- Сколевская городская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 10 января 2023 года;
- Славская поселковая ТГ – с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
- Стрыйская городская ТГ – с 19 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Тростянецкая сельская ТГ – с 26 декабря по 15 января 2023 года;
- Ходоровская городская ТГ – со 2 по 15 января 2023 года;
- Козовская ТГ по-разному: с 31 декабря 2022 года до 15, 22 или 29 января 2023 года или 24 декабря 2022 года до 8 или 15 января 2023 года, а также – со 2 до 20 января 2023 года.
Червоноградский район
- Белжская городская ТГ – с 26 декабря по 20 января 2023;
- Великомостовская городская ТГ – с 31 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Добротворская поселковая ТГ – с 26 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;
- Лопатинская поселковая ТГ – со 2 по 24 января 2023 года;
- Радеховская городская ТГ – с 24 декабря 2022 года по 29 января 2023 года;
- Сокальская городская ТГ – со 2 по 20 января 2023 года;
- Червоноградская городская ТГ – с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.
Яворовский район
- Ивано-Франковская поселковая ТГ – со 2 по 22 января 2023 года;
- Мостиская городская ТГ – с 23 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Новояворовская городская ТГ – с 26 декабря 2022 года по 22 января 2023 года;
- Судебно-вишненская городская ТГ – со 2 по 20 января 2023 года.
- Шегиновская сельская ТГ – с 1 по 22 января 2023 года;
- Яворивская городская ТГ – с 26 декабря 2022 г. по 15 января 2023 года.
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Изменяли ли формат обучения на Львовщине из-за непогоды
- В департаменте образования и науки Львовской ОВА рассказали, что изменений в обучении школьников области из-за непогоды на прошлой неделе не произошло.
- В дальнейшем их вводить также не планируют.
- Школы в каждой общине сейчас работают по определенному графику.
- Однако решение о формате обучения в той или иной школе принимает руководство учебного заведения вместе с родителями.
- Большинство школ в области работает очно. Однако есть и такие, где дети учатся дистанционно. Но таких школ немного.