В департаменте образования и науки Львовской ОВА в комментарии 24 каналу рассказали, что изменений в обучении школьников области из-за непогоды нет. В дальнейшем их вводить также не планируют.
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Переведут ли школьников Львовщины на дистанционку
Как рассказали в образовательном департаменте Львовщины, школы в каждом обществе сейчас работают по определенному графику.
Однако решение о формате обучения в той или иной школе принимает руководство учебного заведения вместе с родителями.
"Областной департамент и Министерство образования и науки Украины может только рекомендовать определенные изменения. В частности, изменять ли форму обучения в школе. Однако в случае уважительной причины школа сама может перевести детей на другой формат обучения,
– сообщили в профильном департаменте Львовской ОВА.
При этом в департаменте образования и науки Львовской области добавили, что большинство школ в области работает очно. Однако есть и такие, где дети учатся дистанционно. Но таких школ немного.
Сейчас на Львовщине всего работает 1115 школ.
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Какой беды наделала непогода на Львовщине
- На выходных во Львовской области прошли снегопад и ледяной дождь.
- Из-за налипания мокрого снега и обледенения проводов без электроэнергии остались многие населенные пункты региона.
- По состоянию на 13 часов 12 декабря во Львовской области полностью без света осталось 84 населенных пункта, а еще 100 – частично, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
- Снегопады и ледяной дождь, которые прошли Львовщиной на выходных, также вызвали древопад.
- В настоящее время практически все автодороги расчищены.