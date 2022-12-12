В департаменте образования и науки Львовской ОВА в комментарии 24 каналу рассказали, что изменений в обучении школьников области из-за непогоды нет. В дальнейшем их вводить также не планируют.

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Переведут ли школьников Львовщины на дистанционку

Как рассказали в образовательном департаменте Львовщины, школы в каждом обществе сейчас работают по определенному графику.

Однако решение о формате обучения в той или иной школе принимает руководство учебного заведения вместе с родителями.

"Областной департамент и Министерство образования и науки Украины может только рекомендовать определенные изменения. В частности, изменять ли форму обучения в школе. Однако в случае уважительной причины школа сама может перевести детей на другой формат обучения,

– сообщили в профильном департаменте Львовской ОВА.

При этом в департаменте образования и науки Львовской области добавили, что большинство школ в области работает очно. Однако есть и такие, где дети учатся дистанционно. Но таких школ немного.