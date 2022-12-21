Все зависит от того, отдыхали ли ученики от учебы осенью. Когда стартуют и сколько продлятся зимние каникулы в школах Луцка, Волыни и Ивано-Франковска, рассказывает 24 канал.

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Когда каникулы в школах Волыни

Заместитель начальника областного управления образования и науки Татьяна Соломина рассказала Общественному, что решение о продолжительности зимнего отдыха учащихся принимает каждая школа в отдельности. В среднем каникулы продлятся 14 или 21 день.

Единой даты старта зимних каникул в школах Волыни нет. Всё зависит от конкретной школы.

Зимние каникулы в большинстве школ области, по словам чиновницы, стартуют в период с 24 – 30 декабря. Некоторые учебные заведения завершат обучение в другие дни. Всего на Волыни расположена 561 школа.

Продлятся каникулы в школах области до 8 или 15 января.

Когда будут отдыхать ученики Луцка

В Луцке первый семестр в школах завершается 23 – 24 декабря. Второй должен стартовать предварительно 9 января.

Дети пойдут на зимний отдых 26 декабря. Продолжаются каникулы до 8 января, рассказал директор городского департамента образования Виталий Бондарь.

К слову, осенние каникулы в школах Луцка продолжались 31 октября – 6 ноября.

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Когда будут отдыхать школьники Ивано-Франковска

В департаменте образования и науки Ивано-Франковского горсовета сообщили, что дать каникул каждая школа может корректировать самостоятельно. Главное, чтобы школы работали 175 дней в учебном году.

Все же зимние каникулы в школах города продлятся с 26 декабря 2022 года по 26 февраля 2023 года.

В настоящее время учебные заведения будут отапливаться в минимальном режиме.