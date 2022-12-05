"Это зависит": когда ученики в Запорожской и Николаевской областях уходят на зимние каникулы
Источник:НУШ
Зимние каникулы в школах Запорожской и Николаевской областей стартуют в конце декабря. Однако не в один и тот же день.
Будут отдыхать учащиеся от обучения в этих областях около двух недель. А школьники в некоторых общинах – и больше.
Читайте "Родители просят, но это невозможно": как будут учиться дети в Одессе и пойдут ли на зимние каникулы
Запорожская область
В большинстве школ Запорожской области школьники будут отдыхать с 24 – 26 декабря по 8 – 9 января. Во всех остальных – каникулы начнутся 26 декабря и продлятся до 8 января. А именно – в 245 школах таких районов:
- Бердянского;
- Пологовского;
- Васильевского;
- Мелитопольского;
- Запорожского.
Николаевская область
В Николаевской области зимние каникулы в большинстве школ стартуют 24 – 25 декабря 2022 года. Однако есть и такие, у которых учащиеся уйдут на отдых 29 – 31 декабря.
Продлятся каникулы до 8 – 24 января 2023 года – в зависимости от даты начала.
К теме Даже несмотря на отключение света: сколько детей в Украине посещает школы
Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.