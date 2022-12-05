"Это зависит": когда ученики в Запорожской и Николаевской областях уходят на зимние каникулы

Зимние каникулы в школах Запорожской и Николаевской областей стартуют в конце декабря. Однако не в один и тот же день.

Будут отдыхать учащиеся от обучения в этих областях около двух недель. А школьники в некоторых общинах – и больше.

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Запорожская область

В большинстве школ Запорожской области школьники будут отдыхать с 24 – 26 декабря по 8 – 9 января. Во всех остальных – каникулы начнутся 26 декабря и продлятся до 8 января. А именно – в 245 школах таких районов:

Бердянского;

Пологовского;

Васильевского;

Мелитопольского;

Запорожского.

Николаевская область

В Николаевской области зимние каникулы в большинстве школ стартуют 24 – 25 декабря 2022 года. Однако есть и такие, у которых учащиеся уйдут на отдых 29 – 31 декабря.

Продлятся каникулы до 8 – 24 января 2023 года – в зависимости от даты начала.

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