В одной из областей на Западе Украины школьники будут месяц отдыхать от обучения
9 декабря 2022, 16:07Читати новину українською
В Черновицкой области часть школьников будет зимой отдыхать от учебы месяц. Такие длинные каникулы связаны с перебоями света, тепла и связи.
В департаменте образования и науки Черновицкой ОВА сообщили, что в одних общинах перенесли весенние каникулы школьников на зиму. В других – часть обучения на лето.
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Сколько будут отдыхать школьники на Буковине
Следовательно, в общинах Черновицкой области зимние каникулы будут продолжаться разное количество дней.
- В 167 школах учащиеся будут отдыхать с 26 декабря по 27 января;
- в 60 – с 26 декабря по 9 января;
- в 28 заведениях – с 26 декабря по 3 января.
В школах Черновцов каникулы продлятся с 26 декабря по 9 января.
В большинстве школ Буковины каникулы будут продолжаться месяц / Черновицкая ОВА
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.