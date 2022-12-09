В департаменте образования и науки Черновицкой ОВА сообщили, что в одних общинах перенесли весенние каникулы школьников на зиму. В других – часть обучения на лето.

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Сколько будут отдыхать школьники на Буковине

Следовательно, в общинах Черновицкой области зимние каникулы будут продолжаться разное количество дней.

В 167 школах учащиеся будут отдыхать с 26 декабря по 27 января;

в 60 – с 26 декабря по 9 января;

в 28 заведениях – с 26 декабря по 3 января.

В школах Черновцов каникулы продлятся с 26 декабря по 9 января.



В большинстве школ Буковины каникулы будут продолжаться месяц / Черновицкая ОВА

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