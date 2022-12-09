У департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА повідомили, що в одних громадах перенесли весняні канікули школярів на зиму. В інших – частину навчання на літо.
Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі
Скільки відпочиватимуть школярі на Буковині
Відтак у громадах Чернівецької області зимові канікули триватимуть різну кількість днів.
- У 167 школах учні відпочиватимуть із 26 грудня до 27 січня;
- у 60 – з 26 грудня до 9 січня;
- у 28 закладах – з 26 грудня до 3 січня.
У школах Чернівців канікули триватимуть з 26 грудня до 9 січня.
У більшості шкіл Буковини канікули триватимуть місяць / Чернівецька ОВА
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.