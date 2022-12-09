У департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА повідомили, що в одних громадах перенесли весняні канікули школярів на зиму. В інших – частину навчання на літо.

Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Скільки відпочиватимуть школярі на Буковині

Відтак у громадах Чернівецької області зимові канікули триватимуть різну кількість днів.

У 167 школах учні відпочиватимуть із 26 грудня до 27 січня;

у 60 – з 26 грудня до 9 січня;

у 28 закладах – з 26 грудня до 3 січня.

У школах Чернівців канікули триватимуть з 26 грудня до 9 січня.



У більшості шкіл Буковини канікули триватимуть місяць / Чернівецька ОВА

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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України