Усе через те, що у частині громад цих областей осінні канікули об'єднали із зимовими. Тож там учні будуть на канікулах протягом місяця.

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Коли зимові канікули у школах

  • Волинська область

У школах Волинської області канікули розпочнуться 24 грудня 2022 і завершаться 15 січня 2023 року.

  • Рівненська область

Зимові канікули школах Рівненщини триватимуть у період із 30 грудня 2022 до 14 січня 2023 року. В окремих навчальних закладах тривалість відпочинку учнів подовжать. Усе тому, що у цих школах об'єднали осінні і зимові канікули.

  • Тернопільська область

У Тернопільській області при плануванні зимових канікул враховували:

  • виклики воєнного часу;
  • необхідність економії енергоносіїв;
  • сприятливу погоду;
  • безпеку у регіоні.

Відтак більшість директорів шкіл ухвалили рішення відмовитися від осінніх канікул. Тож їх у відповідних школах об'єднали із зимовими або перенесли на інший час. При цьому учні 160 із 621 шкіл (15 із 55 територіальних громад області) таки відпочивали восени.

У цих школах зимові канікули розпочнуться 30 грудня 2022 року і триватимуть до 15 січня 2023 року.

Загалом, як повідомили у Тернопільській ОВА, початок та тривалість зимового відпочинку учнів залежатиме від безпекової ситуації. Чиновники при цьому кажуть, що у деяких громадах області зимові канікули триватимуть місяць. Це у тому разі, якщо їх об'єднали з осінніми.

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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України

  • Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
  • Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
  • Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
  • Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
  • Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.