В одном из облцентров Украины ученики уходят на каникулы уже 19 декабря и будут отдыхать месяц

Первый семестр учебного года в школах Тернополя заканчивается 16 декабря. Потом начинаются зимние каникулы.

Заместительница начальницы управления образования и науки Тернопольского горсовета Ирина Сум в комментарии t1news.tv рассказала, что ученики будут отдыхать почти месяц. На обучение вернутся только в середине января 2023 года.

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Когда зимние каникулы в школах Тернополя

Так, каникулы в школах Тернополя стартуют 19 декабря 2022 года. Продлятся до 15 января 2023 года. На обучение школьники выйдут уже 16 января 2023 года.

В общей сложности каникулы в школах города продлятся почти месяц.

Чиновница уточнила, что для того, чтобы увеличить зимние каникулы в школах Тернополя, ученики в сентябре и октябре учились по субботам.

В следующем семестре предусмотрены весенние каникулы.

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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины