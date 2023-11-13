Осенью дети не отдыхали: когда будут зимние каникулы в школах Мукачево

Не во всех школах Украины в 2023 году были осенние каникулы. Часть учеников будет отдыхать от учебы зимой.

При этом зимние каникулы в отдельных регионах нашего государства продлятся месяц. Когда и сколько будут отдыхать ученики в Мукачево, читайте дальше.

Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда зимние каникулы в школах Мукачево

Школьники в Мукачево тоже не отдыхали осенью от учебы. Осенние каникулы в школах города не предусмотрели, поэтому их перенесли на зиму. Так, зимой дети не будут учиться месяц.

Каникулы для учащихся запланированы на период с 23 декабря 2023 по 21 января 2024 и продлятся 30 календарных дней,

– сообщили в Мукачевском горсовете.

Отметим, что 22 декабря завершается первый семестр в школах города. Он начался 1 сентября.

Второй семестр для школьников Мукачево стартует 22 января и продлится до 31 мая 2024 года включительно.

Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024

В этом учебном году школы могут самостоятельно формировать графики каникул.

Все-таки есть ориентировочные даты отдыха школьников.

Зимние каникулы состоятся преимущественно в пределах таких временных промежутков: 23 декабря 2023 – 7 января 2024 и 30 декабря 2023 – 14 января 2024.

Школьники будут в основном отдыхать две недели.

Однако в отдельных регионах зимние каникулы продлятся месяц.