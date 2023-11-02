Осенью не отдыхали: когда ученики в Ивано-Франковске уйдут на зимние каникулы
Источник:Суспильное
Осенних каникул в лицеях и гимназиях Ивано-Франковска в 2023 году не было. Не пойдут отдыхать от обучения учащиеся, вероятно, и весной.
Зимние каникулы в лицеях и гимназиях города будут длительными. Когда и сколько будут зимой отдыхать ученики, рассказала директор департамента образования и науки городского совета Виктория Дротянко.
Смотрите также Когда будут каникулы в школах Украины в 2024 году
Когда зимние каникулы в школах Ивано-Франковска
Чиновница сообщила, что зимние каникулы для учащихся в городе стартуют 25 декабря 2023 года. Дети будут отдыхать до 26 января 2024 года.
Она уточнила: учитывая опыт 2022 года, в частности отключения света и тепла, в городе решили перестраховаться.
Мы рекомендуем лицеям и гимназиям и в 2023 году сделать каникулы в течение одного месяца – с 25 декабря по 26 января,
– заявила Дротянко.
Все же директора школ могут самостоятельно принимать решения и отправить детей и весенние и осенние каникулы. Главное – соблюдать требования по обучению в пределах 175 учебных дней.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Когда зимние каникулы в рамках учебного года 2023 – 2024
- Зимние каникулы в школах Украины большей частью будут продолжаться две недели в рамках этого учебного года.
- Неделю дети отдыхают осенью и еще неделю будут отдыхать весной 2024 года.
- В основном зимние каникулы в школах Украины начнутся 23 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.
- Однако каждая школа может сформировать свой график. В частности, отправить учащихся на зимний отдых, который продлится месяц.