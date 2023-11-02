Осенью не отдыхали: когда ученики в Ивано-Франковске уйдут на зимние каникулы

Осенних каникул в лицеях и гимназиях Ивано-Франковска в 2023 году не было. Не пойдут отдыхать от обучения учащиеся, вероятно, и весной.

Зимние каникулы в лицеях и гимназиях города будут длительными. Когда и сколько будут зимой отдыхать ученики, рассказала директор департамента образования и науки городского совета Виктория Дротянко.

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Когда зимние каникулы в школах Ивано-Франковска

Чиновница сообщила, что зимние каникулы для учащихся в городе стартуют 25 декабря 2023 года. Дети будут отдыхать до 26 января 2024 года.

Она уточнила: учитывая опыт 2022 года, в частности отключения света и тепла, в городе решили перестраховаться.

Мы рекомендуем лицеям и гимназиям и в 2023 году сделать каникулы в течение одного месяца – с 25 декабря по 26 января,

– заявила Дротянко.

Все же директора школ могут самостоятельно принимать решения и отправить детей и весенние и осенние каникулы. Главное – соблюдать требования по обучению в пределах 175 учебных дней.

Когда зимние каникулы в рамках учебного года 2023 – 2024

Зимние каникулы в школах Украины большей частью будут продолжаться две недели в рамках этого учебного года.

Неделю дети отдыхают осенью и еще неделю будут отдыхать весной 2024 года.

В основном зимние каникулы в школах Украины начнутся 23 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.

Однако каждая школа может сформировать свой график. В частности, отправить учащихся на зимний отдых, который продлится месяц.